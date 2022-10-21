https://uz.sputniknews.ru/20221021/minprosvescheniya-rossii-podderjit-besplatnye-proekty-dlya-uzbekistantsev-29366206.html

Минпросвещения России поддержит бесплатные проекты для узбекистанцев

Минпросвещения России поддержит бесплатные проекты для узбекистанцев

Один проект рассчитан на учеников русских школ, другой – на всех желающих и любящих русский язык и русскую культуру.

2022-10-21T20:35+0500

2022-10-21T20:35+0500

2022-10-21T20:35+0500

общество

образование

россия

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В России запускают два образовательных проекта при поддержке Министерства просвещения РФ – творческий лагерь для школьников и лекторий, где будут рассказывать о русском языке и культуре. Оба мероприятия пройдут в формате онлайн, чтобы охватить больше людей.Творческий лагерь "Мастер" пройдет с 31 октября по 4 ноября. Он рассчитан на учеников русских школ Узбекистана в возрасте от 14 лет. Реализует его Международный институт качества, подготовивший три программы для школьников: "Видеоблогинг", "Написание литературных произведений" и "Виртуальный музей". Подать заявку на участие можно здесь.Другая инициатива, которая называется "Культурно-просветительский навигатор в мире русского слова", представляет собой открытую студию, где проходят мастер-классы и онлайн-экскурсии. Все эти мероприятия объединяет одна тема: русский язык, литература и культура. Отправить заявку на участие в проекте можно тут.Как рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Института непрерывного образования, цель студии – дать возможность всем желающим повысить уровень владения русским языком, поскольку его знание открывает широкие возможности в сфере образования и трудоустройства.Читайте также: В Минобрнауки России рассказали, где можно изучать узбекский язык в РФ

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