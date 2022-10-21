https://uz.sputniknews.ru/20221021/minprosvescheniya-rossii-podderjit-besplatnye-proekty-dlya-uzbekistantsev-29366206.html
Минпросвещения России поддержит бесплатные проекты для узбекистанцев
Минпросвещения России поддержит бесплатные проекты для узбекистанцев
Один проект рассчитан на учеников русских школ, другой – на всех желающих и любящих русский язык и русскую культуру.
2022-10-21T20:35+0500
2022-10-21T20:35+0500
2022-10-21T20:35+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В России запускают два образовательных проекта при поддержке Министерства просвещения РФ – творческий лагерь для школьников и лекторий, где будут рассказывать о русском языке и культуре. Оба мероприятия пройдут в формате онлайн, чтобы охватить больше людей.Творческий лагерь "Мастер" пройдет с 31 октября по 4 ноября. Он рассчитан на учеников русских школ Узбекистана в возрасте от 14 лет. Реализует его Международный институт качества, подготовивший три программы для школьников: "Видеоблогинг", "Написание литературных произведений" и "Виртуальный музей". Подать заявку на участие можно здесь.Другая инициатива, которая называется "Культурно-просветительский навигатор в мире русского слова", представляет собой открытую студию, где проходят мастер-классы и онлайн-экскурсии. Все эти мероприятия объединяет одна тема: русский язык, литература и культура. Отправить заявку на участие в проекте можно тут.Как рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Института непрерывного образования, цель студии – дать возможность всем желающим повысить уровень владения русским языком, поскольку его знание открывает широкие возможности в сфере образования и трудоустройства.Читайте также: В Минобрнауки России рассказали, где можно изучать узбекский язык в РФ
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министерство просвещения россия образовательные проекты онлайн видеоблогинг написание литературных произведений виртуальный музей изучение русского языка литературы культуры
министерство просвещения россия образовательные проекты онлайн видеоблогинг написание литературных произведений виртуальный музей изучение русского языка литературы культуры
Минпросвещения России поддержит бесплатные проекты для узбекистанцев
Один проект рассчитан на учеников русских школ, другой – на всех желающих и любящих русский язык и русскую культуру.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В России запускают два образовательных проекта при поддержке Министерства просвещения РФ – творческий лагерь для школьников и лекторий, где будут рассказывать о русском языке и культуре. Оба мероприятия пройдут в формате онлайн, чтобы охватить больше людей.
Творческий лагерь "Мастер" пройдет с 31 октября по 4 ноября. Он рассчитан на учеников русских школ Узбекистана в возрасте от 14 лет. Реализует его Международный институт качества, подготовивший три программы для школьников: "Видеоблогинг", "Написание литературных произведений" и "Виртуальный музей". Подать заявку на участие можно здесь
.
Другая инициатива, которая называется "Культурно-просветительский навигатор в мире русского слова", представляет собой открытую студию, где проходят мастер-классы и онлайн-экскурсии. Все эти мероприятия объединяет одна тема: русский язык, литература и культура. Отправить заявку на участие в проекте можно тут
.
Как рассказали корреспонденту Sputnik
в пресс-службе Института непрерывного образования, цель студии – дать возможность всем желающим повысить уровень владения русским языком, поскольку его знание открывает широкие возможности в сфере образования и трудоустройства.
"Во втором квартале 2022 года для работы в российских компаниях в Россию приехали приехали 3,12 млн иностранцев – на треть больше, чем годом ранее. Из них почти 50% – граждане Узбекистана. Кроме этого, сегодня для ряда стран характерен рост популярности образования на русском языке. К примеру, на протяжении последних десяти лет количество учащихся из Узбекистана в российских вузах увеличилось в шесть раз", - заявили в пресс-службе.