https://uz.sputniknews.ru/20221021/v-minobrazovaniya-rossii-rasskazali-gde-mojno-izuchat-uzbekskiy-yazyk-v-rf-29363342.html

В Минобрнауки России рассказали, где можно изучать узбекский язык в РФ

В Минобрнауки России рассказали, где можно изучать узбекский язык в РФ

Где можно изучать узбекский язык в России и почему в российских городах выпускают книги на узбекском? Ответы на эти вопросы Sputnik публикует специально в честь Дня узбекского языка.

2022-10-21T18:29+0500

2022-10-21T18:29+0500

2022-10-21T18:47+0500

общество

узбекский язык

минобрнауки россии

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_490e979a373a99ad0500fe28a2cfc8fa.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт - Spitnik. Сегодня в Узбекистане отмечают день государственного языка – как сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в мире на языке Алишера Навои говорят порядка 50 млн человек. Одна из стран, где распространен узбекский – это Россия, где готовят высококвалифицированных специалистов по узбекскому языку.Где именно происходит подготовка данных кадров? С этим вопросом корреспондент Sputnik обратился в Министерство науки и высшего образования России.Также специалистов по политологии, лингвистике и зарубежному регионоведению со знанием узбекского языка готовят в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Ранее Sputnik сообщал, что в этом году при МГЛУ открылся Центр узбекского языка и культуры.Ранее, в 2012 году, преподаватели вуза совместно с коллегами из УзГУМЯ издали учебник "Узбекский язык для стран СНГ", состоящий из двух частей. На данный момент он находится в свободном доступе в электронном формате.Также узбекский язык с научной зрения изучают в Российской академии наук – Институт языкознания РАН запустил сайт "Малые языки России", к которым относится и узбекский язык. Выходят в России и книги на узбекском языке. В октябре этого года в Рязани презентовали стихотворный цикл Сергея Есения "Персидские мотивы" на узбекском языке. Публикацию книги поддержал российский Фонд президентских грантов в рамках программы "Грани дружбы".Данная программа стартовала в связи с тем, что 2022 год указом президента РФ Владимира Путина объявили годом культурного наследия народов России. Узбеки же входят в список 193 этносов, проживающих на территории России, по данным портала "Национальная политика РФ" (речь идет об этнических узбеках, являющихся гражданами Российской Федерации). Кроме этого, в текущем году на узбекский язык впервые перевели российское пособие-руководство врачей по буллезному эпидермолизу, которое бесплатно передадут в Узбекистан для улучшения подготовки дерматологов, педиатров, хирургов, стоматологов и психологов. Проект поддержал фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова, который также способствовал выходу книги "Антология узбекской поэзии" - сборника с поэмами узбекских классиков на русском языке.На данный момент также идет речь о запуске музейных экскурсий на узбекском языке в России. Пионером в этом направлении стал московский музей-заповедник "Царицыно", ранее сообщивший Sputnik о планах запустить экскурсии на узбекском, армянском и кыргызском языках с февраля 2023 года.Читайте также: В Ташкенте отметили День узбекского языка – видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минобрнауки россии узбекский язык