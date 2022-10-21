https://uz.sputniknews.ru/20221021/mirziyoev-i-berdymuxamedov-podpisali-deklaratsiyu-ob-uglublenii-strategicheskogo-partnyorstva-29340834.html

Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства

Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства

Какие документы и соглашения были подписаны между Узбекистаном и Туркменистаном после переговоров на высшем уровне – читайте в нашем материале.

2022-10-21T11:42+0500

2022-10-21T11:42+0500

2022-10-21T11:46+0500

политика

шавкат мирзиёев

декларация

партнерство

документы

соглашение

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/15/29339438_0:45:857:527_1920x0_80_0_0_10c6afa6954f6e283f5ab21e6cd3a557.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В пятницу в Ашхабаде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком и расширенном составах. По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, главы двух государств подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства.Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств Узбекистана и Туркменистана подписан ряд документов, предусматривающих наращивание многопланового узбекско-туркменского сотрудничества, в том числе:Также были приняты соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев и бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнёрства какие документы и соглашения были подписаны между узбекистаном и туркменистаном после переговоров на высшем уровне