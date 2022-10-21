https://uz.sputniknews.ru/20221021/mirziyoev-i-berdymuxamedov-podpisali-deklaratsiyu-ob-uglublenii-strategicheskogo-partnyorstva-29340834.html
Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства
Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства
Какие документы и соглашения были подписаны между Узбекистаном и Туркменистаном после переговоров на высшем уровне – читайте в нашем материале.
2022-10-21T11:42+0500
2022-10-21T11:42+0500
2022-10-21T11:46+0500
политика
шавкат мирзиёев
декларация
партнерство
документы
соглашение
переговоры
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В пятницу в Ашхабаде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком и расширенном составах. По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, главы двух государств подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства.Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств Узбекистана и Туркменистана подписан ряд документов, предусматривающих наращивание многопланового узбекско-туркменского сотрудничества, в том числе:Также были приняты соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.
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мирзиёев и бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнёрства какие документы и соглашения были подписаны между узбекистаном и туркменистаном после переговоров на высшем уровне
мирзиёев и бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнёрства какие документы и соглашения были подписаны между узбекистаном и туркменистаном после переговоров на высшем уровне
Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства
11:42 21.10.2022 (обновлено: 11:46 21.10.2022)
Какие документы и соглашения были подписаны между Узбекистаном и Туркменистаном после переговоров на высшем уровне – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik.
В пятницу в Ашхабаде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком и расширенном составах. По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
Так, главы двух государств подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства.
Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств Узбекистана и Туркменистана подписан ряд документов, предусматривающих наращивание многопланового узбекско-туркменского сотрудничества, в том числе:
План практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;
Соглашение о дальнейшем развитии двусторонних внешнеэкономических отношений;
Соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях Республики Узбекистан и Туркменистана;
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве;
План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства;
Соглашение о регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Также были приняты соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.