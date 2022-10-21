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Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым – фото

Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым – фото

Как прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова - в нашем материале.

2022-10-21T13:45+0500

2022-10-21T13:45+0500

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политика

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

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президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В рамках официального визита в Туркменистан глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского президента.В ходе встречи Мирзиёев подчеркнул, что "широкомасштабные социально-экономические реформы, начатые Гурбангулы Бердымухамедовым, создали прочный фундамент для построения сильного Туркменистана".Также Мирзиёев отметил личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном, а также их вывода на уровень углубленного стратегического партнёрства.Известно, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие на региональных и международных площадках.Кроме этого, Мирзиёев и Бердымухамедов подчеркнули, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения народов двух стран.

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