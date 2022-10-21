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Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым – фото
Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым – фото
Как прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова - в нашем материале.
2022-10-21T13:45+0500
2022-10-21T13:45+0500
2022-10-21T14:07+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В рамках официального визита в Туркменистан глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского президента.В ходе встречи Мирзиёев подчеркнул, что "широкомасштабные социально-экономические реформы, начатые Гурбангулы Бердымухамедовым, создали прочный фундамент для построения сильного Туркменистана".Также Мирзиёев отметил личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном, а также их вывода на уровень углубленного стратегического партнёрства.Известно, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие на региональных и международных площадках.Кроме этого, Мирзиёев и Бердымухамедов подчеркнули, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения народов двух стран.
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мирзиёев встретился с гурбангулы бердымухамедовым фото как прошла встреча президента узбекистана шавката мирзиёева и гурбангулы бердымухамедова фото гурбангулы бердымухамедов подарил мирзиееву алабая песни биография выступление рэп про коня
мирзиёев встретился с гурбангулы бердымухамедовым фото как прошла встреча президента узбекистана шавката мирзиёева и гурбангулы бердымухамедова фото гурбангулы бердымухамедов подарил мирзиееву алабая песни биография выступление рэп про коня
Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым – фото
13:45 21.10.2022 (обновлено: 14:07 21.10.2022)
Как прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik.
В рамках официального визита в Туркменистан глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает
пресс-служба узбекистанского президента.
В ходе встречи Мирзиёев подчеркнул, что "широкомасштабные социально-экономические реформы, начатые Гурбангулы Бердымухамедовым, создали прочный фундамент для построения сильного Туркменистана".
"Сегодня братский Туркменистан динамично развивается на основе сохранения национального единства и историко-культурных традиций. Это получило высокую оценку во всём мире", – подчеркнул узбекистанский лидер.
Также Мирзиёев отметил личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном, а также их вывода на уровень углубленного стратегического партнёрства.
Известно, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие на региональных и международных площадках.
Кроме этого, Мирзиёев и Бердымухамедов подчеркнули, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения народов двух стран.
"Мы должны и далее эффективно использовать потенциал межпарламентского взаимодействия для мониторинга выполнения договорённостей на высшем уровне", - заключил узбекистанский лидер.