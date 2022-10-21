https://uz.sputniknews.ru/20221021/reaktsiya-kletok-na-stress-zamedlyaet-starenie-29329236.html

Реакция клеток на стресс замедляет старение

Реакция клеток на стресс замедляет старение

Сингапурские ученые, возможно, нашли механизм, позволяющий отсрочить появление возрастных заболеваний.

2022-10-21T07:00+0500

2022-10-21T07:00+0500

2022-10-21T08:25+0500

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Ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) обнаружили способ замедлить старение. Правда, пока только у круглых червей. Но у их открытия большие перспективы, ведь у человека и червей множество схожих генов, контролирующих деление клеток, пишет сайт Naked Science.Как удалось выяснить ученым, при определенных стрессовых факторах, например, в ответ на высокие дозы глюкозы, клетки накапливают развернутые белки. В такой ситуации клетка реагирует определенным способом – пытается остановить производство новых белков, избавиться от развернутых белков и активировать ферменты, которые помогают свернуть белки правильным образом. Если же проблему решить не удается, клетка подвергается программируемой гибели.К накоплению развернутых белков приводит и старение. Чтобы исследовать, как реакция на стресс влияет на продолжительность жизни животных, исследователи изучили круглых червей вида Caenorhabditis elegans.Они посадили молодых и старых червей на диету с высоким содержанием глюкозы. Другая группа червей получала обычную пищу. Эксперимент показал, что старые черви, получавшие пищу с высоким содержанием глюкозы, жили почти в два раза дольше, чем обычно, и были активнее. Ученые считают, что диета активировала отключенные у старых червей реакции на развернутые белки и позволила преодолеть стресс, связанный со старением.Дальнейшее исследование этих реакций может позволить ученым создать специальные лекарства, активизирующие необходимые молекулярные реакции и замедляющие старение.Читайте также: Способы защитить кожу в холодное время года — мнение врача

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ученые исследование эксперимент круглые черви реакция на стресс высокое содержание глюкозы клетка развернутые белки молекулярные реакции ферменты средство от старения