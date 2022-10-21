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Реакция клеток на стресс замедляет старение
Реакция клеток на стресс замедляет старение
Сингапурские ученые, возможно, нашли механизм, позволяющий отсрочить появление возрастных заболеваний.
2022-10-21T07:00+0500
2022-10-21T08:25+0500
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ученые
здоровье
старение
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Ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) обнаружили способ замедлить старение. Правда, пока только у круглых червей. Но у их открытия большие перспективы, ведь у человека и червей множество схожих генов, контролирующих деление клеток, пишет сайт Naked Science.Как удалось выяснить ученым, при определенных стрессовых факторах, например, в ответ на высокие дозы глюкозы, клетки накапливают развернутые белки. В такой ситуации клетка реагирует определенным способом – пытается остановить производство новых белков, избавиться от развернутых белков и активировать ферменты, которые помогают свернуть белки правильным образом. Если же проблему решить не удается, клетка подвергается программируемой гибели.К накоплению развернутых белков приводит и старение. Чтобы исследовать, как реакция на стресс влияет на продолжительность жизни животных, исследователи изучили круглых червей вида Caenorhabditis elegans.Они посадили молодых и старых червей на диету с высоким содержанием глюкозы. Другая группа червей получала обычную пищу. Эксперимент показал, что старые черви, получавшие пищу с высоким содержанием глюкозы, жили почти в два раза дольше, чем обычно, и были активнее. Ученые считают, что диета активировала отключенные у старых червей реакции на развернутые белки и позволила преодолеть стресс, связанный со старением.Дальнейшее исследование этих реакций может позволить ученым создать специальные лекарства, активизирующие необходимые молекулярные реакции и замедляющие старение.Читайте также: Способы защитить кожу в холодное время года — мнение врача
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ученые исследование эксперимент круглые черви реакция на стресс высокое содержание глюкозы клетка развернутые белки молекулярные реакции ферменты средство от старения
ученые исследование эксперимент круглые черви реакция на стресс высокое содержание глюкозы клетка развернутые белки молекулярные реакции ферменты средство от старения

Реакция клеток на стресс замедляет старение

07:00 21.10.2022 (обновлено: 08:25 21.10.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
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© Sputnik / Алексей Даничев
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Сингапурские ученые, возможно, нашли механизм, позволяющий отсрочить появление возрастных заболеваний.
Ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) обнаружили способ замедлить старение. Правда, пока только у круглых червей. Но у их открытия большие перспективы, ведь у человека и червей множество схожих генов, контролирующих деление клеток, пишет сайт Naked Science.
Как удалось выяснить ученым, при определенных стрессовых факторах, например, в ответ на высокие дозы глюкозы, клетки накапливают развернутые белки. В такой ситуации клетка реагирует определенным способом – пытается остановить производство новых белков, избавиться от развернутых белков и активировать ферменты, которые помогают свернуть белки правильным образом. Если же проблему решить не удается, клетка подвергается программируемой гибели.
К накоплению развернутых белков приводит и старение. Чтобы исследовать, как реакция на стресс влияет на продолжительность жизни животных, исследователи изучили круглых червей вида Caenorhabditis elegans.
Они посадили молодых и старых червей на диету с высоким содержанием глюкозы. Другая группа червей получала обычную пищу. Эксперимент показал, что старые черви, получавшие пищу с высоким содержанием глюкозы, жили почти в два раза дольше, чем обычно, и были активнее. Ученые считают, что диета активировала отключенные у старых червей реакции на развернутые белки и позволила преодолеть стресс, связанный со старением.
Дальнейшее исследование этих реакций может позволить ученым создать специальные лекарства, активизирующие необходимые молекулярные реакции и замедляющие старение.
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