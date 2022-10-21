https://uz.sputniknews.ru/20221021/remont-krymskogo-mosta-prodoljaetsya-probok-na-mostu-net---video-29329626.html

Ремонт Крымского моста продолжается, пробок на мосту нет — видео

Ремонт Крымского моста продолжается, пробок на мосту нет — видео

Спецслужбы ремонтируют поврежденный мост, на нем нет реверсивного движения или заторов.

2022-10-21T08:04+0500

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россия

крымский мост

ремонт

движение

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Ремонт Крымского мост продолжается. Автомобильное движение на мосту нормальное, пробок нет, сообщает РИА Новости.Корреспондент агентства проехал по Крымскому мосту. Движению машин по одной из половин автомобильной части моста ничто не мешает, реверсивных участков и пробок нет. На поврежденной части моста стоит тяжелая строительная техника, рабочие продолжают восстанавливать пролеты.Напомним, утром 8 октября а Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.Читайте также: По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов в оба направления

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видео крымский мост движение автомобилей автобусов поездов грузовиков