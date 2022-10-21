https://uz.sputniknews.ru/20221021/televidenie-bangladesh-budet-reklamirovat-otdyx-v-uzbekistane-29330222.html
Телевидение Бангладеш будет рекламировать отдых в Узбекистане
Телевидение Бангладеш будет рекламировать отдых в Узбекистане
Глава бангладешской компании Best Soursing Мехди Махбуб получил статус представителя Минтуризма Узбекистана в своей стране.
2022-10-21T09:01+0500
2022-10-21T09:01+0500
2022-10-21T09:01+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. На телевидении Бангладеш будут рекламировать поездки в Узбекистан. Об этом договорились на встрече 19 октября заместитель министра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиер Ибрагимов и руководитель бангладешской компании Best Soursing Мехди Махбуб.Бахтиер Ибрагимов рассказал о туристическом потенциале Узбекистана, о реформах в сфере туризма, новых направлениях и услугах для путешественников – гастрономическом и паломническом туризме, сообщили в пресс-службе Министерства туризма республики.Стороны также обсудили выход в эфир на бангладешских телеканалах программы о туристическом потенциале Узбекистана, авиасообщение между двумя странами, разработку туристических маршрутов для туристов из Бангладеш и проведение совместных мероприятий.Мехди Махбуб получил статус официального представителя Министерства туризма и культурного наследия в Бангладеш.Читайте также: Праздники на Амирсое и гастротуризм: новые туристические тренды в Узбекистане – видео
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узбекистан министерство туризма и культурного наследия бангладеш туризм
узбекистан министерство туризма и культурного наследия бангладеш туризм
Телевидение Бангладеш будет рекламировать отдых в Узбекистане
Глава бангладешской компании Best Soursing Мехди Махбуб получил статус представителя Минтуризма Узбекистана в своей стране.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. На телевидении Бангладеш будут рекламировать поездки в Узбекистан. Об этом договорились на встрече 19 октября заместитель министра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиер Ибрагимов и руководитель бангладешской компании Best Soursing Мехди Махбуб.
Бахтиер Ибрагимов рассказал о туристическом потенциале Узбекистана, о реформах в сфере туризма, новых направлениях и услугах для путешественников – гастрономическом и паломническом туризме, сообщили
в пресс-службе Министерства туризма республики.
Стороны также обсудили выход в эфир на бангладешских телеканалах программы о туристическом потенциале Узбекистана, авиасообщение между двумя странами, разработку туристических маршрутов для туристов из Бангладеш и проведение совместных мероприятий.
Мехди Махбуб получил статус официального представителя Министерства туризма и культурного наследия в Бангладеш.