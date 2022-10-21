https://uz.sputniknews.ru/20221021/v-kashkadare-poyavitsya-tsentr-lecheniya-solyu-29330350.html

В Кашкадарье появится центр лечения солью

В Кашкадарье появится центр лечения солью

В медицине лечение солью называют галотерапией. Она позволяет лечить и предотвращать многие серьезные заболевания.

2022-10-21T15:30+0500

2022-10-21T15:30+0500

2022-10-21T15:30+0500

общество

здоровье

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/14/29317735_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_cbdd1ae7cfe0b5738475b4bf4f3d5247.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Кашкадарье строят центр лечения солью. Лечебница расположена на плато Майданак в Камашинком районе, сообщает пресс-служба районного хокимията.Строительство соляных пещер уже началась.Лечение солью в медицине называют галотерапией. Этот метод позволяет лечить и предотвращать многие серьезные заболевания кожи и дыхательной системы, в том числе бронхит и астму, укрепить иммунитет при частых простудах и даже замедлить старение. Соляные пещеры популярны во многих странах мира.Читайте также: В больницы Узбекистана попадает все больше бодибилдеров

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбкистан кашкадарьинская область майданак соляные пещеры