https://uz.sputniknews.ru/20221021/v-kashkadare-poyavitsya-tsentr-lecheniya-solyu-29330350.html
В Кашкадарье появится центр лечения солью
В Кашкадарье появится центр лечения солью
В медицине лечение солью называют галотерапией. Она позволяет лечить и предотвращать многие серьезные заболевания.
2022-10-21T15:30+0500
2022-10-21T15:30+0500
2022-10-21T15:30+0500
общество
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кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Кашкадарье строят центр лечения солью. Лечебница расположена на плато Майданак в Камашинком районе, сообщает пресс-служба районного хокимията.Строительство соляных пещер уже началась.Лечение солью в медицине называют галотерапией. Этот метод позволяет лечить и предотвращать многие серьезные заболевания кожи и дыхательной системы, в том числе бронхит и астму, укрепить иммунитет при частых простудах и даже замедлить старение. Соляные пещеры популярны во многих странах мира.Читайте также: В больницы Узбекистана попадает все больше бодибилдеров
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узбкистан кашкадарьинская область майданак соляные пещеры
узбкистан кашкадарьинская область майданак соляные пещеры
В Кашкадарье появится центр лечения солью
В медицине лечение солью называют галотерапией. Данный метод позволяет лечить и предотвращать многие серьезные заболевания.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
В Кашкадарье строят центр лечения солью. Лечебница расположена на плато Майданак в Камашинком районе, сообщает
пресс-служба районного хокимията.
"В селе Кон Камашинского района есть естественные соляные пещеры. В этих пещерах мы планируем создать благоприятные условия для медицинского туризма, а также построить искусственные соляные домики на курорте Майданак", — заявил заместитель хокима района Закир Розибоев.
Строительство соляных пещер уже началась.
Лечение солью в медицине называют галотерапией. Этот метод позволяет лечить и предотвращать многие серьезные заболевания кожи и дыхательной системы, в том числе бронхит и астму, укрепить иммунитет при частых простудах и даже замедлить старение. Соляные пещеры популярны во многих странах мира.