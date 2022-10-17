https://uz.sputniknews.ru/20221017/v-bolnitsy-uzbekistana-popadaet-vsyo-bolshe-bodibilderov--29186583.html

В больницы Узбекистана попадает всё больше бодибилдеров

В больницы Узбекистана попадает всё больше бодибилдеров

В медучреждения стали чаще попадать спортсмены.

2022-10-17T08:10+0500

2022-10-17T08:10+0500

2022-10-17T08:10+0500

общество

узбекистан

больницы

бодибилдеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/10/29186425_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_fa5189713054622c4f30593a70b19854.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. В больницы республики все чаще поступают в тяжелом состоянии молодые люди спортивного телосложения, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.По данным пресс-службы, поступившие усиленно занимались бодибилдингом, культуризмом и фитнесом. Для увеличения мышечной массы они использовали различные биологически активные добавки, в частности, протеиновые.В результате количество гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов в их крови менялось, а кровь становилась гуще. Это приводило к возникновению тромбам, инфарктам и инсультам.По словам министра здравоохранения, госорганы возьмут под жесткий контроль оборот препаратов и прекращение применения лекарственных средств, которые не входят в лечебные стандарты.Ранее в Узбекистане разработали новый противотуберкулезный препарат "Биомайрин 600 мг". Читайте также:В Карши может открыться медуниверситетУзбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в больницы узбекистана попадает всё больше бодибилдеров биологические добавки на чем сидят спортсмены протеиновые добавки польза вред новость новости здоровье минздрав