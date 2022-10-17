https://uz.sputniknews.ru/20221017/v-bolnitsy-uzbekistana-popadaet-vsyo-bolshe-bodibilderov--29186583.html
В больницы Узбекистана попадает всё больше бодибилдеров
В больницы Узбекистана попадает всё больше бодибилдеров
В медучреждения стали чаще попадать спортсмены.
2022-10-17T08:10+0500
2022-10-17T08:10+0500
2022-10-17T08:10+0500
общество
узбекистан
больницы
бодибилдеры
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. В больницы республики все чаще поступают в тяжелом состоянии молодые люди спортивного телосложения, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.По данным пресс-службы, поступившие усиленно занимались бодибилдингом, культуризмом и фитнесом. Для увеличения мышечной массы они использовали различные биологически активные добавки, в частности, протеиновые.В результате количество гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов в их крови менялось, а кровь становилась гуще. Это приводило к возникновению тромбам, инфарктам и инсультам.По словам министра здравоохранения, госорганы возьмут под жесткий контроль оборот препаратов и прекращение применения лекарственных средств, которые не входят в лечебные стандарты.Ранее в Узбекистане разработали новый противотуберкулезный препарат "Биомайрин 600 мг". Читайте также:В Карши может открыться медуниверситетУзбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии
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в больницы узбекистана попадает всё больше бодибилдеров биологические добавки на чем сидят спортсмены протеиновые добавки польза вред новость новости здоровье минздрав
в больницы узбекистана попадает всё больше бодибилдеров биологические добавки на чем сидят спортсмены протеиновые добавки польза вред новость новости здоровье минздрав
В больницы Узбекистана попадает всё больше бодибилдеров
В последнее время в медицинские учреждения стали чаще попадать спортсмены.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
В больницы республики все чаще поступают в тяжелом состоянии молодые люди спортивного телосложения, передает пресс-служба
Министерства здравоохранения.
По данным пресс-службы, поступившие усиленно занимались бодибилдингом, культуризмом и фитнесом. Для увеличения мышечной массы они использовали различные биологически активные добавки, в частности, протеиновые.
В результате количество гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов в их крови менялось, а кровь становилась гуще. Это приводило к возникновению тромбам, инфарктам и инсультам.
По словам министра здравоохранения, госорганы возьмут под жесткий контроль оборот препаратов и прекращение применения лекарственных средств, которые не входят в лечебные стандарты.
Ранее в Узбекистане разработали
новый противотуберкулезный препарат "Биомайрин 600 мг".