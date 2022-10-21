В Петербурге прошел показ узбекской моды – фото

"Сегодня СНГ – актуальная интеграционная площадка. В ходе форума обсуждали целый ряд напрвалений, связанных с модой, от промышленного производства до индивидуального дизайнерского мастерства. Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа. Одним из форматов развития и продвижения единой мультибрендовой площадки может стать Ассоциация модельеров и производителей СНГ", - сказала она.