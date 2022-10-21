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В Петербурге прошел показ узбекской моды – фото
В Петербурге прошел показ узбекской моды – фото
Самые яркие кадры с международного форума "Содружество моды" - в фотоленте Sputnik.
2022-10-21T22:00+0500
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фото
мода
узбекистан
санкт-петербург
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Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге (дворец был построен в 1789 году и на данный момент является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ).Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.Самые яркие фотографии с показа узбекской коллекции на форуме смотрите в нашей фотоленте.
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узбекистан санкт-петербург показ узбекской моды адрас икат форум снг "содружество моды"
узбекистан санкт-петербург показ узбекской моды адрас икат форум снг "содружество моды"

В Петербурге прошел показ узбекской моды – фото

22:00 21.10.2022
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Самые яркие кадры с международного форума "Содружество моды" - в фотоленте Sputnik.
Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге (дворец был построен в 1789 году и на данный момент является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ).
Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.
"Сегодня СНГ – актуальная интеграционная площадка. В ходе форума обсуждали целый ряд напрвалений, связанных с модой, от промышленного производства до индивидуального дизайнерского мастерства. Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа. Одним из форматов развития и продвижения единой мультибрендовой площадки может стать Ассоциация модельеров и производителей СНГ", - сказала она.
Самые яркие фотографии с показа узбекской коллекции на форуме смотрите в нашей фотоленте.
© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге

Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме &quot;Содружество моды&quot;, который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге

© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

В рамках форума прошел показ мод, на котором Узбекистан представил коллекцию в этническом стиле – в ней использовались икат, а также мотивы, типичные для сюзане.

В рамках форума прошел показ мод, на котором Узбекистан представил коллекцию в этническом стиле – в ней использовались икат, а также мотивы, типичные для сюзане. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

В рамках форума прошел показ мод, на котором Узбекистан представил коллекцию в этническом стиле – в ней использовались икат, а также мотивы, типичные для сюзане.

© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Коллекция соответствовала одной из тем форума – "Национальный бренд как фактор сохранения культурной идентичности в условиях глобализации"

Коллекция соответствовала одной из тем форума – &quot;Национальный бренд как фактор сохранения культурной идентичности в условиях глобализации&quot; - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Коллекция соответствовала одной из тем форума – "Национальный бренд как фактор сохранения культурной идентичности в условиях глобализации"

© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.

Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.

© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа, считает руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина

Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа, считает руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба МПА СНГ/Дмитрий Фуфаев

Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа, считает руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина

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