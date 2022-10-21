В Петербурге прошел показ узбекской моды – фото

Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге (дворец был построен в 1789 году и на данный момент является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ).Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.Самые яркие фотографии с показа узбекской коллекции на форуме смотрите в нашей фотоленте.
Самые яркие кадры с международного форума "Содружество моды" - в фотоленте Sputnik.
Представители узбекистанской индустрии моды приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который состоялся 19 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге (дворец был построен в 1789 году и на данный момент является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ).
Для Узбекистана и других стран Содружества пространство СНГ может стать площадкой продвижения национальных брендов, заявила руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.
"Сегодня СНГ – актуальная интеграционная площадка. В ходе форума обсуждали целый ряд напрвалений, связанных с модой, от промышленного производства до индивидуального дизайнерского мастерства. Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа. Одним из форматов развития и продвижения единой мультибрендовой площадки может стать Ассоциация модельеров и производителей СНГ", - сказала она.
Самые яркие фотографии с показа узбекской коллекции на форуме смотрите в нашей фотоленте.
Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа, считает руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина
Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и национальные особенности своего народа, считает руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина