https://uz.sputniknews.ru/20221021/voennoe-polojenie-chto-menyaetsya-dlya-rossii-i-sng-29336404.html

Военное положение: что меняется для России и СНГ

Военное положение: что меняется для России и СНГ

Военное положение в четырех российских регионах, введенное президентским указом 20 октября, влияет на тактику боевых действий, мобилизацию и организацию Вооруженных сил, экономики и общества РФ.

2022-10-21T14:51+0500

2022-10-21T14:51+0500

2022-10-21T14:51+0500

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Всё – для оперативного решения стратегических задач СВО на Украине. Кроме того, это подсвечивает абсурдность "многовекторной" политики на пространстве СНГ.Президент РФ Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день Совет Федерации единогласно утвердил этот документ.На территории четырех упомянутых регионов не первый месяц идут боевые действия, и военное положение сложилось де-факто. Блокпостами и проверками документов на дорогах Донбасса никого не удивишь. В Херсонской области власть станет полностью военной, и могут быть изменены рамки действующего комендантского часа (с 22 часов до 5 часов). Однако новый статус в той или иной мере касается всей России, и даже стран СНГ.В приграничных с Украиной и новыми территориями регионах (Крым и Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) введен "средний уровень реагирования". Остальные регионы ЦФО и ЮФО находятся в зоне повышенной готовности.На всей территории России вводится базовый уровень готовности (усиление охраны общественного порядка, важных объектов, особый режим работы транспорта, энергетики, связи и коммуникаций). Военное положение касается, прежде всего, силовых и государственных структур. Внешние перемены большинство населения России может не заметить.Указ позволяет правительству РФ и местным властям эффективнее реагировать на изменения оперативной обстановки. Регионы получили законные основания для формирования отрядов территориальной обороны, временного отселения граждан из наиболее опасных районов, привлечения местного населения к содействию в чрезвычайных ситуациях.Военное положение позволяет и предписывает губернаторам создавать координационные штабы с участием силовых структур, проводить мобилизацию в сфере экономики, организовывать гражданскую оборону, удовлетворять неотложные потребности войсковых формирований. Кремль готов в ближайшие дни рассмотреть встречные предложения по безопасности из российских регионов.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев вчера заявил о необходимости коррекции приоритетных задач органов государственной власти в области миграции – намечено масштабное укрепление правопорядка в местах компактного проживания трудовых мигрантов из стран СНГ. Ужесточаются миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в России.Правоохранительным органам и спецслужбам предписано активнее выявлять членов международных террористических и экстремистских организаций, которые используют мигрантов для совершения преступлений. Среди беженцев из четырех новых российских регионов также имеются неблагонадежные, завербованные украинскими спецслужбами для шпионажа и диверсий. При этом значительное внимание уделяется социальной и культурной адаптации иностранных граждан, обучению их детей по российским стандартам общеобразовательных программ.От обороны – к наступлениюМежду тем, уже несколько суток ВСУ пытаются контратаковать позиции российских войск на правом берегу Днепра подразделениями спецназа и батальонными тактическими группами. В среду утром ничтожен украинский десант (37 быстроходных лодок и катеров) – при попытке высадиться на левом берегу Каховского водохранилища, для захвата Запорожской АЭС.Противник несет огромные потери на Николаево-Криворожском направлении, однако натовское руководство вооруженными силами Украины это не волнует. Наступление – жесткое требование Вашингтона накануне выборов в Конгресс США 8 ноября (надо показать избирателям, на что потрачены 20 млрд долларов).Киевский режим сосредоточил значительные резервы живой силы и поставленной Западом боевой техники ВСУ в Николаевской области, для "предвыборного" броска на Херсон. Россия сформировала здесь могущественную группировку войск, и создала эшелонированную оборону (западнее Херсона и на Запорожском направлении).Украинский Генштаб под руководством британских военных советников разрабатывает план подрыва плотины Каховской ГЭС на Днепре ракетным ударом или морскими минами – для формирования "цунами" высотой до пяти метров, и затопления значительной территории ниже по течению (объем водохранилища – около 13 млрд кубометров, плотина расположена в 50 км от Херсона).Речь идет о территории Российской Федерации. Ситуация непростая, требующая неординарных решений. Организовано переселение жителей Херсонской области, и сброс воды по обводным каналам (чтобы не допустить катастрофического затопления).Командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин 18 октября заявил: "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-­тактической ситуации". Не исключены "непростые решения" – эта фраза Суровикина несет огромную смысловую нагрузку, и не обещает киевскому режиму и НАТО ничего хорошего. Россия сосредоточивается, и снимает "белые перчатки".Десятые сутки продолжаются удары по объектам энергетики, управления, логистики и связи ВСУ – на всей территории Украины. В зоне российской СВО растет уверенность в скором переходе от обороны к наступлению, и освобождению еще трех регионов Украины – Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей, об этом сообщил сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Продолжается бескомпромиссное очищение Земли Русской от украинского нацизма и американского "расширения НАТО на восток".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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военное положение что меняется для россии и снг военное положение в четырех российских регионах введенное президентским указом 20 октября влияет на тактику боевых действий, мобилизацию и организацию вооруженных сил экономики и общества рф