https://uz.sputniknews.ru/20221022/chem-opasen-ris-rasskazal-dietolog-29367037.html

Чем опасен рис, рассказал диетолог

Чем опасен рис, рассказал диетолог

Врач также объяснил, как есть рис с наименьшим риском для здоровья.

2022-10-22T08:00+0500

2022-10-22T08:00+0500

2022-10-22T08:18+0500

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На востоке рис является одним из основных продуктов. Однако частое употребление любимого многими риса может привести к серьезным заболеваниям, предупреждает в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Главная опасность этого продукта в высоком содержании крахмала, пояснил он.Врач также объяснил, как употреблять рис с наименьшим риском для здоровья."Риски возникают при ежедневном употреблении риса. Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет. Как еще можно себя обезопасить – очень низкий гликемический индекс (показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта. – Прим. ред.) у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", – добавил Алексей Ковальков.Людям с повышенным уровнем инсулина диетолог советует отказаться от риса.Читайте также: Реакция клеток на стресс замедляет старение

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