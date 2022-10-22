Чем опасен рис, рассказал диетолог
08:00 22.10.2022 (обновлено: 08:18 22.10.2022)
Врач также объяснил, как есть рис с наименьшим риском для здоровья.
На востоке рис является одним из основных продуктов. Однако частое употребление любимого многими риса может привести к серьезным заболеваниям, предупреждает в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Главная опасность этого продукта в высоком содержании крахмала, пояснил он.
"Если вы возьмете рис, который есть у вас дома, и зальете его водой с несколькими каплями йода, вы увидите, как вода сразу буквально почернеет, потому что пойдет реакция йода с крахмалом. Точно такая же реакция, бурное выделение крахмала, идет в нашем организме. Этот крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет. В дальнейшем – диабет второго типа, который потом плавно может перейти в диабет инсулинозависимый", – сказал врач в интервью радио Sputnik.
Врач также объяснил, как употреблять рис с наименьшим риском для здоровья.
"Риски возникают при ежедневном употреблении риса. Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет. Как еще можно себя обезопасить – очень низкий гликемический индекс (показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта. – Прим. ред.) у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", – добавил Алексей Ковальков.
Людям с повышенным уровнем инсулина диетолог советует отказаться от риса.
"Сделайте простой анализ на уровень инсулина в крови. Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин", – заключил Алексей Ковальков.
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