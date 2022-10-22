Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20221022/chem-opasen-ris-rasskazal-dietolog-29367037.html
Чем опасен рис, рассказал диетолог
Чем опасен рис, рассказал диетолог
Врач также объяснил, как есть рис с наименьшим риском для здоровья.
2022-10-22T08:00+0500
2022-10-22T08:18+0500
это интересно
здоровье
врач
рис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22203434_0:97:1880:1156_1920x0_80_0_0_748ece4e44c695f09ca144734a488286.jpg
На востоке рис является одним из основных продуктов. Однако частое употребление любимого многими риса может привести к серьезным заболеваниям, предупреждает в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Главная опасность этого продукта в высоком содержании крахмала, пояснил он.Врач также объяснил, как употреблять рис с наименьшим риском для здоровья."Риски возникают при ежедневном употреблении риса. Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет. Как еще можно себя обезопасить – очень низкий гликемический индекс (показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта. – Прим. ред.) у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", – добавил Алексей Ковальков.Людям с повышенным уровнем инсулина диетолог советует отказаться от риса.Читайте также: Реакция клеток на стресс замедляет старение
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22203434_209:0:1880:1253_1920x0_80_0_0_a04033b211fb0fd3d27bd9c9c56ea576.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рис здоровье вред как снизить риски врач диетолог крахмал глюкоза диабет
рис здоровье вред как снизить риски врач диетолог крахмал глюкоза диабет

Чем опасен рис, рассказал диетолог

08:00 22.10.2022 (обновлено: 08:18 22.10.2022)
© Pexels/Vie StudioРис
Рис - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
© Pexels/Vie Studio
Подписаться на
НовостиTelegram
Врач также объяснил, как есть рис с наименьшим риском для здоровья.
На востоке рис является одним из основных продуктов. Однако частое употребление любимого многими риса может привести к серьезным заболеваниям, предупреждает в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Главная опасность этого продукта в высоком содержании крахмала, пояснил он.
"Если вы возьмете рис, который есть у вас дома, и зальете его водой с несколькими каплями йода, вы увидите, как вода сразу буквально почернеет, потому что пойдет реакция йода с крахмалом. Точно такая же реакция, бурное выделение крахмала, идет в нашем организме. Этот крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет. В дальнейшем – диабет второго типа, который потом плавно может перейти в диабет инсулинозависимый", – сказал врач в интервью радио Sputnik.
Врач также объяснил, как употреблять рис с наименьшим риском для здоровья.
"Риски возникают при ежедневном употреблении риса. Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет. Как еще можно себя обезопасить – очень низкий гликемический индекс (показатель, характеризующий скорость повышения уровня глюкозы в крови после употребления того или иного продукта. – Прим. ред.) у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твердый рис для плова", – добавил Алексей Ковальков.
Людям с повышенным уровнем инсулина диетолог советует отказаться от риса.
"Сделайте простой анализ на уровень инсулина в крови. Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин", – заключил Алексей Ковальков.
Читайте также:
Реакция клеток на стресс замедляет старение
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0