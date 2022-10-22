https://uz.sputniknews.ru/20221022/tanets-nadejdy-kak-xoreografiya-pomogaet-detyam-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-29367571.html

Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями

Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями

Проект Шахзоды Худойназаровой помогает детям с различными нарушениями раскрыть свой потенциал.

2022-10-22T09:41+0500

2022-10-22T09:41+0500

2022-10-22T10:55+0500

культура

инклюзивное образование

хореография

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В последние годы в Узбекистане уделяют все больше внимания инклюзивному образованию. В республике открылось несколько инклюзивных школ-интернатов, а в традиционных школах действуют инклюзивные классы.Одним из проектов, помогающих детям с ограниченными возможностями здоровья, адаптироваться в обществе, стал проект хореографа-педагога Шахзоды Худойназаровой. О проекте рассказывает корреспондент Sputnik.Финансирование проекта взяло на себя Министерство инновационного развития.Как говорит сама Шахзода Худойназарова, люди обладают неограниченным потенциалом. Несмотря на какие-то ограничения, благодаря своему твердому духу они могут достичь больших высот, а воображение помогает им подняться еще выше. Инклюзивный танец помогает детям с ограниченными возможностями раскрыть их безграничный потенциал.Педагогика инклюзивного образованияВ сфере инклюзивного образования работают педагоги, прошедшие подготовку в области психологии, сурдопедагогики и дефектологии, они умеют разговаривать на языке жестов.Хореограф-педагог ищет индивидуальный подход к каждому ребенку. Он должен учитывать инвалидность ребенка, психоэмоциональные особенности, способности выполнять те или иные движения, и другие факторы.Что такое инклюзивное образование?Инклюзивное образование дает всем детям равную возможность посещать школу, приобретать навыки, необходимые им для развития, и полностью раскрывать свой потенциал.С его помощью дети с ограниченными возможностями могут делать равные шаги с окружающими, здоровыми детьми, учиться в одних классах и осваивать необходимые навыки в одних и тех же группах.В России инклюзивное танцевальное движение действует уже 25 лет. Российский международный центр Inclusive Dance проводит фестивали инклюзивного танца с 2013 года. За эти годы в нем приняли участие танцоры из 70 регионов России и 36 стран мира.Первая конференция в ТашкентеВ Государственной академии хореографии Узбекистана 25 ноября 2022 года состоится международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: дети с ограниченными возможностями и танцевальное искусство".В нем примут участие профессора и преподаватели хореографических академий Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран.В ней также примут участие профессора и преподаватели школ искусств, колледжей и технических институтов, высших учебных заведений, магистранты и докторанты, специалисты из зарубежных стран.Читайте также: Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой

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