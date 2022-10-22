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https://uz.sputniknews.ru/20221022/tanets-nadejdy-kak-xoreografiya-pomogaet-detyam-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-29367571.html
Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями
Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями
Проект Шахзоды Худойназаровой помогает детям с различными нарушениями раскрыть свой потенциал.
2022-10-22T09:41+0500
2022-10-22T10:55+0500
культура
инклюзивное образование
хореография
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В последние годы в Узбекистане уделяют все больше внимания инклюзивному образованию. В республике открылось несколько инклюзивных школ-интернатов, а в традиционных школах действуют инклюзивные классы.Одним из проектов, помогающих детям с ограниченными возможностями здоровья, адаптироваться в обществе, стал проект хореографа-педагога Шахзоды Худойназаровой. О проекте рассказывает корреспондент Sputnik.Финансирование проекта взяло на себя Министерство инновационного развития.Как говорит сама Шахзода Худойназарова, люди обладают неограниченным потенциалом. Несмотря на какие-то ограничения, благодаря своему твердому духу они могут достичь больших высот, а воображение помогает им подняться еще выше. Инклюзивный танец помогает детям с ограниченными возможностями раскрыть их безграничный потенциал.Педагогика инклюзивного образованияВ сфере инклюзивного образования работают педагоги, прошедшие подготовку в области психологии, сурдопедагогики и дефектологии, они умеют разговаривать на языке жестов.Хореограф-педагог ищет индивидуальный подход к каждому ребенку. Он должен учитывать инвалидность ребенка, психоэмоциональные особенности, способности выполнять те или иные движения, и другие факторы.Что такое инклюзивное образование?Инклюзивное образование дает всем детям равную возможность посещать школу, приобретать навыки, необходимые им для развития, и полностью раскрывать свой потенциал.С его помощью дети с ограниченными возможностями могут делать равные шаги с окружающими, здоровыми детьми, учиться в одних классах и осваивать необходимые навыки в одних и тех же группах.В России инклюзивное танцевальное движение действует уже 25 лет. Российский международный центр Inclusive Dance проводит фестивали инклюзивного танца с 2013 года. За эти годы в нем приняли участие танцоры из 70 регионов России и 36 стран мира.Первая конференция в ТашкентеВ Государственной академии хореографии Узбекистана 25 ноября 2022 года состоится международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: дети с ограниченными возможностями и танцевальное искусство".В нем примут участие профессора и преподаватели хореографических академий Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран.В ней также примут участие профессора и преподаватели школ искусств, колледжей и технических институтов, высших учебных заведений, магистранты и докторанты, специалисты из зарубежных стран.Читайте также: Видео: Алинахоним — русская с узбекской душой
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хореография танец дети с ограниченными возможностями здоровья инвалидность
хореография танец дети с ограниченными возможностями здоровья инвалидность

Танец надежды: как хореография помогает детям с ограниченными возможностями

09:41 22.10.2022 (обновлено: 10:55 22.10.2022)
© Из личного архива Шаҳзоды ХудойназаровойИнклюзивный танец
Инклюзивный танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
© Из личного архива Шаҳзоды Худойназаровой
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Проект Шахзоды Худойназаровой помогает детям с различными нарушениями раскрыть свой потенциал.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В последние годы в Узбекистане уделяют все больше внимания инклюзивному образованию. В республике открылось несколько инклюзивных школ-интернатов, а в традиционных школах действуют инклюзивные классы.
© Из личного архива Шаҳзоды ХудойназаровойИнклюзивный танец
Инклюзивный танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
Инклюзивный танец
© Из личного архива Шаҳзоды Худойназаровой
Одним из проектов, помогающих детям с ограниченными возможностями здоровья, адаптироваться в обществе, стал проект хореографа-педагога Шахзоды Худойназаровой. О проекте рассказывает корреспондент Sputnik.
Финансирование проекта взяло на себя Министерство инновационного развития.
© Из личного архива Шаҳзоды ХудойназаровойИнклюзивный танец
Инклюзивный танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
Инклюзивный танец
© Из личного архива Шаҳзоды Худойназаровой
Как говорит сама Шахзода Худойназарова, люди обладают неограниченным потенциалом. Несмотря на какие-то ограничения, благодаря своему твердому духу они могут достичь больших высот, а воображение помогает им подняться еще выше. Инклюзивный танец помогает детям с ограниченными возможностями раскрыть их безграничный потенциал.

"Обучая танцам детей-инвалидов, я видела в них то, чего не было у обычных детей. Менялась их психология, они начинали более активно общаться. В настоящее время в республике 16 специализированных школ. Я сотрудничаю с 7 из них, всего у меня более 600 учеников", – говорит Шахзода Худойназарова.

Педагогика инклюзивного образования

В сфере инклюзивного образования работают педагоги, прошедшие подготовку в области психологии, сурдопедагогики и дефектологии, они умеют разговаривать на языке жестов.
© Из личного архива Шаҳзоды ХудойназаровойИнклюзивный танец
Инклюзивный танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
Инклюзивный танец
© Из личного архива Шаҳзоды Худойназаровой
Хореограф-педагог ищет индивидуальный подход к каждому ребенку. Он должен учитывать инвалидность ребенка, психоэмоциональные особенности, способности выполнять те или иные движения, и другие факторы.
“Многие интересуются, как танцуют дети-инвалиды? У них тоже есть талант и интерес. Они проявляют свои эмоции через движения тела, пусть и несовершенно. Некоторые из них даже выполняют уникально-загадочные движения, притягательную и запоминающуюся пластику”, — говорит педагог.

Что такое инклюзивное образование?

Инклюзивное образование дает всем детям равную возможность посещать школу, приобретать навыки, необходимые им для развития, и полностью раскрывать свой потенциал.
С его помощью дети с ограниченными возможностями могут делать равные шаги с окружающими, здоровыми детьми, учиться в одних классах и осваивать необходимые навыки в одних и тех же группах.
© Из личного архива Шаҳзоды ХудойназаровойИнклюзивный танец
Инклюзивный танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2022
Инклюзивный танец
© Из личного архива Шаҳзоды Худойназаровой
В России инклюзивное танцевальное движение действует уже 25 лет. Российский международный центр Inclusive Dance проводит фестивали инклюзивного танца с 2013 года. За эти годы в нем приняли участие танцоры из 70 регионов России и 36 стран мира.

Первая конференция в Ташкенте

В Государственной академии хореографии Узбекистана 25 ноября 2022 года состоится международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: дети с ограниченными возможностями и танцевальное искусство".
В нем примут участие профессора и преподаватели хореографических академий Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран.
В ней также примут участие профессора и преподаватели школ искусств, колледжей и технических институтов, высших учебных заведений, магистранты и докторанты, специалисты из зарубежных стран.
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