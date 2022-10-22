https://uz.sputniknews.ru/20221022/ukraina-neojidanno-vryvaetsya-v-povestku-amerikanskix-vyborov-29377523.html

Украина неожиданно врывается в повестку американских выборов

Украина неожиданно врывается в повестку американских выборов

Всего за пару недель до американских промежуточных выборов Украина довольно неожиданно ворвалась в их повестку.

2022-10-22T20:25+0500

2022-10-22T20:25+0500

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колумнисты

украина

америка

выборы

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До этого она присутствовала лишь в сочетании с объяснением высокой стоимости бензина, когда Джо Байден и его команда приговаривали избитую фразу "путинское повышение цен". Но затем это словосочетание настолько стало вызывать раздражение у американцев, что ближе к выборам используется все реже по мере некоторой стабилизации цен на автозаправках, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.В российских политических ток-шоу довольно часто звучит расхожее мнение о том, что график наступлений и контрнаступлений украинских вооруженных формирований каким-то образом привязан к американским выборам — 2022. Мол, Киев должен продемонстрировать некую "громкую историю успеха" для того, чтобы поддержать рейтинги правящей партии в США. Потому якобы Украина и стремится захватить Херсон или какой-то иной крупный город до 8 ноября, когда состоится голосование.Однако это ошибочное мнение. Для рядового американца нет никакой разницы между неудобоваримыми для него географическими названиями "Херсон" или "Николаев", и он уж точно не особо следит за изменением линии фронта на географических картах Украины. Наглядным подтверждением этого являются уже состоявшиеся досрочные выборы конгрессмена в 19-м округе Нью-Йорка. Тамошний депутат весной решил занять должность вице-губернатора штата, а потому в августе состоялось специальное голосование, которое выиграл молодой демократ Пэт Райан. Когда его, уже избранного, журналистка спросила, часто ли избиратели упоминали Украину, наступила неловкая пауза, после которой новоиспеченный конгрессмен ответил: "Если честно, нет". Райан пояснил, что все говорят об "угрозах демократии", ценах и экономическом кризисе, но уж точно не об Украине.Можно не сомневаться, что такая же ситуация сложилась и в ходе нынешних выборов в целом. И изменить ее может только что-то очень серьезное, вроде ядерной провокации и прямого вовлечения американской армии в конфликт.Тут надо учесть, что сейчас на финишную прямую выходит не единая федеральная кампания. Избираются 39 губернаторов, 35 сенаторов и 435 конгрессменов — и каждый из кандидатов выстраивал свою стратегию под конкретный штат, город, округ, сосредоточившись в первую очередь на локальных проблемах. Поэтому не стоит думать о том, что кто-то из кандидатов или какая-то из партий в ходе этих кампаний активно комментировали ситуацию на украинском фронте.Тем более что позиция обеих политических партий США относительно России и Украины практически полностью совпадала, и это не раз подчеркивал в своих обращениях Владимир Зеленский. Да и американские конгрессмены и сенаторы, периодически заезжая в Киев, старались держаться подчеркнуто двухпартийных групп и заверяли в полной поддержке от всех политических сил и в продолжении финансирования войны на Украине.Тем неожиданнее для многих стало появление украинского вопроса в общей предвыборной повестке за несколько недель до голосования. Первым внес ее… ураган "Иэн", пронесшийся в конце сентября над Флоридой — штатом, традиционно являющимся местом ожесточеннейшей борьбы между республиканцами и демократами. В ходе любой кампании подобные стихийные бедствия становятся манной небесной для кандидатов, зарабатывающих очки на ликвидации последствий катастрофы и на критике неподготовленности властей.Конечно, не стал исключением и "Иэн". Демократы яростно набросились на действующего губернатора Рона Десантиса, надежду республиканского истеблишмента как потенциальную альтернативу Дональду Трампу, Десантис же обрушился на федеральные власти с критикой за недостаточную помощь Флориде.И здесь появился Дональд Трамп — младший, написавший резонансный твит: "Как насчет того, чтобы вернуть каждого жителя Флориды в свои дома и вернуться к нормальной жизни, прежде чем мы отправим еще хотя бы один цент на Украину?" Американские соцсети дружно отреагировали массой мемов в поддержку данного тезиса, предлагая даже поменять флаг Флориды на украинский — так, дескать, американский сенат скорее обратит внимание на нуждающийся в федеральной помощи штат. Эту же тему подхватили и некоторые участники предвыборной борьбы в штате. Так, действующий конгрессмен от республиканцев Грег Стуби, борющийся за сохранение своего кресла, заявил, что Флориде нужно больше помощи, чем Украине.Видя, что тема зашла, дискуссию о целесообразности выделения значительных средств Украине горячо поддержал самый популярный телеведущий Америки Такер Карлсон, которого демократические СМИ давно уже объявили агентом Кремля. В одном из своих последних ток-шоу он возмутился поведением Зеленского, в очередной раз выклянчивающего деньги, назвав того троллем, покусившимся на американское казначейство.Завершая это шоу, Карлсон задал неудобные вопросы по поводу финансирования Украины, которые впервые так отчетливо и ясно прозвучали на всю страну: "Сколько времени это продлится? Какова цель этого? Сколько это нам будет стоить? Каков риск?" И, пожалуй, самое главное: "Почему никто не задает эти вопросы?"Воздействие Карлсона на избирателей Республиканской партии сложно переоценить. Оно вполне сравнимо с громадным влиянием, которое имеет в этой среде бывший президент Трамп. Закономерным итогом стали значительные подвижки в общественном мнении относительно финансирования Украины в среде республиканцев. К примеру, недавнее исследование центра Pew Research выявило, что большинство населения США все еще поддерживает необходимость выделения военной помощи киевскому режиму. Однако ощущается значительное расслоение по партийному признаку: если среди сторонников Демпартии таких людей все еще абсолютное большинство, то у республиканцев с марта по сентябрь доля таких людей упала с 72% до 46%. При сохранении таких тенденций идея бесконечного вооружения Украины за счет американских налогоплательщиков скоро станет крайне непопулярной.Видимо, эти тенденции уловил и лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти, который после выборов, скорее всего, станет спикером конгресса. В интервью, мягко говоря, не самому известному широкой публике ресурсу Punchbowl News он, явно не рассчитывая на значительный резонанс, пояснил: "Я думаю, те люди, которые находятся в состоянии рецессии, вряд ли будут подписывать пустые чеки Украине. Они просто не будут делать этого. <…> Украина важна, но в то же время она не может быть единственным занятием этих людей".Демократы же с удовольствием подхватили данную тему, пытаясь разыграть традиционную для себя "русскую карту". Их СМИ тут же раскрутили эти слова Маккарти до уровня программного заявления, пытаясь представить конкурентов как "полезных идиотов Кремля". "Отвратительные новые угрозы Кевина Маккарти относительно Украины должны подтолкнуть демократов к действию" — этот призыв от The Washington Post растиражировали многие предвыборные ресурсы Демпартии.Не преминул воспользоваться этой темой и лично Байден, прозрачно намекнувший на то, что в случае успеха республиканцев на выборах ослабнет поддержка не только Украины, но и Европы, и НАТО.Но особенно слова Маккарти шокировали саму Украину, в чем прямо признались различные политические деятели режима Зеленского. Они захлебываются в гневе и удивлении, сопоставимом с шоком булгаковского Шарикова, которого профессор Преображенский пригрозил лишить обедов. Вопрос "Где же я буду харчеваться?" явственно висит в украинском воздухе.Конечно, преувеличивать значение слов потенциального лидера конгресса не стоит. Пока что республиканцы голосуют солидарно с демократами по всем антироссийским законопроектам и резолюциям, не составляя фронду в отношении Белого дома. Мало того, позиция некоторых конгрессменов от этой партии относительно России является еще более ястребиной, чем у демократов. Нет никаких сомнений, что и после выборов курс нового большинства нижней палаты конгресса (скорее всего, республиканского) вряд ли сразу и резко изменится.Но надо также учитывать тот факт, что с формированием нового состава парламента фактически сразу начнется яростная борьба за пост президента США. Республиканцы должны будут выложиться на все сто, чтобы доказать избирателям слабость Байдена и его неспособность возглавлять страну после 2024 года. Поэтому новое большинство палаты представителей (вполне возможно, и сената) будет создавать максимум препятствий бюджетному процессу.А учитывая указанную выше тенденцию внутри рядовых сторонников партии и усиление социального кризиса в стране, критика выбрасывания казенных миллиардов в бездонную бочку под названием "Украина" наверняка будет усиливаться. И если на президентские выборы от республиканцев, как и ожидается, пойдет Трамп, то он тем более поддержит все означенные тренды.Его последние заявления по российско-украинскому конфликту свидетельствуют об этом. А все тот же сын Трампа явно поставил украинскую тематику на поток, недавно высмеяв умение Зеленского "зарабатывать" десятки миллиардов долларов, "работая из дома". Опять-таки никто в среде республиканцев не забывает украинские скандалы вокруг Хантера Байдена и наверняка они будут более активно эксплуатировать их под президентскую кампанию. Как минимум до того момента, пока демократы не убедят Байдена-старшего отказаться от второго срока ввиду преклонного возраста и состояния здоровья.Так что, с одной стороны, Киев рано впал в отчаяние после слов Кевина Маккарти — и в следующем году США продолжат финансирование обанкротившегося режима. Но с другой стороны, "маккартизм" уже пустил свои корни. И наверняка неудобные для Белого дома вопросы, заданные Карлсоном, о целях, сроках и стоимости поддержки Украины наконец-то перестанут быть табуированными и закрепятся в политической повестке дня.

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2022

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

украина неожиданно врывается в повестку американских выборов всего за пару недель до американских промежуточных выборов украина довольно неожиданно ворвалась в их повестку