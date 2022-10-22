https://uz.sputniknews.ru/20221022/vlasti-sankt-peterburga-predlagayut-postavit-v-tashkente-monument-v-pamyat-o-blokade-29367826.html
Власти Санкт-Петербурга предлагают поставить в Ташкенте монумент в память о блокаде
Власти Санкт-Петербурга предлагают поставить в Ташкенте монумент в память о блокаде
Памятник станет знаком благодарности народу Узбекистана, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
2022-10-22T10:20+0500
2022-10-22T10:20+0500
2022-10-22T10:56+0500
общество
санкт-петербург
ташкент
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памятник
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов в ходе визита в Санкт-Петербург встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщает ИА "Дунё".В переговорах также приняли участие заместитель хокима Ташкента Алексей Хен и замхокима Самаркандской области Ойбек Мирзабеков. Они обсудили с руководством Санкт-Петербурга перспективы расширения сотрудничества между городами."Наша сегодняшняя встреча проходит в трудное для всего мира время, — отметил Александр Беглов. — Ухудшение геополитической ситуации оказало негативное влияние на мировую экономику. Перестраиваются экономические связи и логистические цепочки. Для нашего города сотрудничество с Узбекистаном и Ташкентом имеет приоритетное значение. Необходимо придать ему новый импульс. У нас большой потенциал сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах".В частности, стороны обсудили расширение поставок сельхозпродукции из Узбекистана в северную российскую столицу.Важными направлениями сотрудничества являются также образование и туризм. В прошлом учебном году в вузах Санкт-Петербурга обучалось около 5 тыс. студентов из Узбекистана.В ходе визита делегации из Санкт-Петербурга в Ташкент в начале ноября руководство городов подпишет новую дорожную карту по расширению сотрудничества на 2022-2026 годы.Представители Санкт-Петербурга также выступили с инициативой установить в Ташкенте памятника в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
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санкт-петербург ташкент визит губернатор александр беглов сотрудничество поставки сельхозпродукции памятник благодарность народу узбекистана принявшему эвакуированных блокадников
санкт-петербург ташкент визит губернатор александр беглов сотрудничество поставки сельхозпродукции памятник благодарность народу узбекистана принявшему эвакуированных блокадников
Власти Санкт-Петербурга предлагают поставить в Ташкенте монумент в память о блокаде
10:20 22.10.2022 (обновлено: 10:56 22.10.2022)
Памятник станет знаком благодарности народу Узбекистана, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik
. Заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов в ходе визита в Санкт-Петербург встретился с губернатором города Александром Бегловым, сообщает ИА "Дунё"
.
В переговорах также приняли участие заместитель хокима Ташкента Алексей Хен и замхокима Самаркандской области Ойбек Мирзабеков. Они обсудили с руководством Санкт-Петербурга перспективы расширения сотрудничества между городами.
"Наша сегодняшняя встреча проходит в трудное для всего мира время, — отметил Александр Беглов. — Ухудшение геополитической ситуации оказало негативное влияние на мировую экономику. Перестраиваются экономические связи и логистические цепочки. Для нашего города сотрудничество с Узбекистаном и Ташкентом имеет приоритетное значение. Необходимо придать ему новый импульс. У нас большой потенциал сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах".
В частности, стороны обсудили расширение поставок сельхозпродукции из Узбекистана в северную российскую столицу.
Важными направлениями сотрудничества являются также образование и туризм. В прошлом учебном году в вузах Санкт-Петербурга обучалось около 5 тыс. студентов из Узбекистана.
"Петербуржцы все чаще посещают Узбекистан с туристическими целями, — сказал губернатор города. — В городах Узбекистана находятся памятники культурного наследия мирового уровня. Мы получаем хорошие отзывы от тех, кто посетил Ташкент, Самарканд, Бухару и другие города. В июне этого года была организована взаимная трансляция роликов о туристском потенциале Санкт-Петербурга и Ташкента".
В ходе визита делегации из Санкт-Петербурга в Ташкент в начале ноября руководство городов подпишет новую дорожную карту по расширению сотрудничества на 2022-2026 годы.
Представители Санкт-Петербурга также выступили с инициативой установить в Ташкенте памятника в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.