https://uz.sputniknews.ru/20221023/nam-est-chto-predlojit-drug-drugu---manturov-o-partnerstve-uzbekistana-i-rossii-29384764.html
"Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России
"Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России
Сопредседатель Межправительственной комиссии двух государств Денис Мантуров рассказал о текущих и перспективных направлениях двустороннего сотрудничества.
2022-10-23T22:00+0500
2022-10-23T22:00+0500
2022-10-23T22:30+0500
экономика
денис мантуров
интервью
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Очередное, 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией прошло в Ташкенте 23 октября. Какие темы на повестке дня заседания и как будет развиваться сотрудничество между двумя странами в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал сопредседатель комиссии, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.— Что обсуждали на 23-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и России?— У сессии МПК обширная повестка, она охватывает бóльшую часть вопросов двустороннего взаимодействия: торгово-экономическое и промышленное сотрудничество, энергетику, транспорт, финансовый и банковский секторы, культуру, образование и туризм.Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, поэтому недостатка в темах для обсуждения мы не испытываем. Эту положительную динамику отражает и статистика российско-узбекистанской торговли: по данным наших таможенных органов, по итогам восьми месяцев этого года российско-узбекистанская торговля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 37% до 5,3 млрд долларов США.— Как изменилась структура сотрудничества с Узбекистаном с предыдущего 22-го заседания межправкомиссии в свете санкций, импортозамещения и т. д.? Какие проекты сейчас наиболее перспективны, если говорить о совместных инициативах двух стран? — Не секрет, что Россия в этом году столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. В этой ситуации мы сфокусировались на укреплении связей с дружественными странами. Совместные усилия направлены на развитие кооперации в инвестиционных, инфраструктурных, промышленных проектах, создание альтернативных логистических каналов. Мы проводим эту работу в том числе и с прицелом на новые внешние рынки сбыта, так как задачу развития несырьевого экспорта мы с повестки не снимаем.И, конечно, мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Ташкентом – видим его и как технологический альянс, и как экономическое пространство с отличными возможностями для реализации совместных проектов в области промышленности и торговли. С точки зрения компетенций, промышленного потенциала и прочих факторов нам есть, что предложить друг другу. Экономики наших стран имеют давние связи, поэтому российско-узбекистанское партнерство всегда будет улицей с двухсторонним движением.В составе нашей Межправкомиссии работает 12 подкомиссий по основным направлениям сотрудничества. Их сопредседатели – а это руководство российских и узбекистанских министерств и ведомств – координируют работу над конкретными проектами в курируемых областях.Если говорить о конкретных актуальных примерах промышленной кооперации, то в текущем году российские автопроизводители начали приобретать у предприятия "Узавтосаноат" некоторые автокомпоненты. В проработке сразу несколько проектов в области фармацевтической промышленности: такие российские компании, как "Герофарм" и "Фармасинтез" заинтересованы локализовать производство на территории Узбекистана, а в перспективе – расширить созданные производственные мощности.Несколько слов о проектах в других сферах деятельности нашей МПК. В области энергетики можно отметить, что российская госкорпорация "Росатом" продолжает переговоры с "Узатомом" по вопросу сооружения атомной электростанции на территории Узбекистана.Работаем над созданием Международной радиоастрономической обсерватории в Узбекистане на плато Суффа. Проект реализуется на основе российско-узбекистанского межправсоглашения и окажет позитивное влияние на взаимодействие по линии научных сообществ наших стран.— Как будет дальше развиваться проект "Агроэкспресс", с какими новыми участниками ведутся переговоры?— Узбекистан стал первой страной для реализации пилотного проекта "Агроэкспресс". Как известно, эта инициатива призвана упростить и удешевить логистику при поставках продовольствия из стран-членов ЕАЭС в Узбекистан, Китай и страны СНГ, и в обратном направлении с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.В силу наших партнерских отношений мы начали реализацию проекта именно с Республики Узбекистан, первые перевозки товаров осуществлены в конце 2021 года. За этот год перевезено уже 200 тыс тонн товаров. В основном это растительные масла, маргарин и соусы, напитки, шоколадные изделия, молочная продукция, зернобобовые (фасоль, горох и т.д.), мясо. К 2030 году планируем выйти на ежегодные поставки товаров в рамках проекта в объеме 1 млн тонн.— Узбекистан развивает систему специализированных кластеров по различным направлениям промышленности и инноваций. Какие из этих кластеров наиболее интересны для России? — Прежде всего следует выделить химический индустриальный парк "Чирчик", его открытие состоялось в марте этого года. Это крупный российско-узбекистанский кооперационный проект, мы прорабатывали эту инициативу с 2018 года. В создание инфраструктуры уже вложено $18 млн, в конечном итоге эта сумма еще увеличится – до $33 млн.Смысл проекта заключается в экспорте российских компетенций за рубеж – речь идет прежде всего о нашем опыте в области управления промышленными предприятиями и индустриальными зонами. Неслучайно с российской стороны партнером проекта "Чирчик" выступил Технополис "Химград" в Казани – его опыт и лег в основу проекта.Безусловно, в рамках проекта мы также решаем традиционную задачу локализации современных российских производств за рубежом – с созданием новых производственных и торгово-логистических цепочек, а также экспортом продукции в третьи страны.На сегодняшний день статус резидентов технопарка уже получили 12 предприятий. Это производители различной химической продукции, включая полимерные компаунды, вспененный полипропилен, каталитические системы, средства защиты для сельхозкультур, товары в области здоровья и красоты и так далее. Планируем, что общий объем инвестиций данных предприятий составит около 30 млн долларов. Конечно, эта цифра еще увеличится с приходом новых резидентов.Мы также прорабатываем создание кластера легкой промышленности. Так, еще в 2017 году российская группа компаний "Галтекс" локализовала в Узбекистане предприятие по производству хлопковой пряжи "Mironov and Bubnov Invest". Производитель планирует развивать свое присутствие - сформировать производственную цепочку, в рамках которой у местных фермеров будет закупаться хлопок-сырец для дальнейшего производства пряжи или ткани.
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Данара Курманова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
узбекистан россия межправительственная комиссия повестка дня что обсуждали проекты сотрудничество торговый оборот агроэкспресс денис мантуров
узбекистан россия межправительственная комиссия повестка дня что обсуждали проекты сотрудничество торговый оборот агроэкспресс денис мантуров
"Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России
22:00 23.10.2022 (обновлено: 22:30 23.10.2022)
Сопредседатель Межправительственной комиссии двух государств Денис Мантуров рассказал о текущих и перспективных направлениях двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Очередное, 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией прошло в Ташкенте 23 октября.
Какие темы на повестке дня заседания и как будет развиваться сотрудничество между двумя странами в эксклюзивном интервью Sputnik
рассказал сопредседатель комиссии, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
— Что обсуждали на 23-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и России?
— У сессии МПК обширная повестка, она охватывает бóльшую часть вопросов двустороннего взаимодействия: торгово-экономическое и промышленное сотрудничество, энергетику, транспорт, финансовый и банковский секторы, культуру, образование и туризм.
Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, поэтому недостатка в темах для обсуждения мы не испытываем. Эту положительную динамику отражает и статистика российско-узбекистанской торговли: по данным наших таможенных органов, по итогам восьми месяцев этого года российско-узбекистанская торговля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 37% до 5,3 млрд долларов США.
— Как изменилась структура сотрудничества с Узбекистаном с предыдущего 22-го заседания межправкомиссии в свете санкций, импортозамещения и т. д.? Какие проекты сейчас наиболее перспективны, если говорить о совместных инициативах двух стран?
— Не секрет, что Россия в этом году столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. В этой ситуации мы сфокусировались на укреплении связей с дружественными странами. Совместные усилия направлены на развитие кооперации в инвестиционных, инфраструктурных, промышленных проектах, создание альтернативных логистических каналов. Мы проводим эту работу в том числе и с прицелом на новые внешние рынки сбыта, так как задачу развития несырьевого экспорта мы с повестки не снимаем.
И, конечно, мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Ташкентом – видим его и как технологический альянс, и как экономическое пространство с отличными возможностями для реализации совместных проектов в области промышленности и торговли. С точки зрения компетенций, промышленного потенциала и прочих факторов нам есть, что предложить друг другу. Экономики наших стран имеют давние связи, поэтому российско-узбекистанское партнерство всегда будет улицей с двухсторонним движением.
В составе нашей Межправкомиссии работает 12 подкомиссий по основным направлениям сотрудничества. Их сопредседатели – а это руководство российских и узбекистанских министерств и ведомств – координируют работу над конкретными проектами в курируемых областях.
Если говорить о конкретных актуальных примерах промышленной кооперации, то в текущем году российские автопроизводители начали приобретать у предприятия "Узавтосаноат" некоторые автокомпоненты. В проработке сразу несколько проектов в области фармацевтической промышленности: такие российские компании, как "Герофарм" и "Фармасинтез" заинтересованы локализовать производство на территории Узбекистана, а в перспективе – расширить созданные производственные мощности.
Несколько слов о проектах в других сферах деятельности нашей МПК. В области энергетики можно отметить, что российская госкорпорация "Росатом" продолжает переговоры с "Узатомом" по вопросу сооружения атомной электростанции на территории Узбекистана.
Работаем над созданием Международной радиоастрономической обсерватории в Узбекистане на плато Суффа. Проект реализуется на основе российско-узбекистанского межправсоглашения и окажет позитивное влияние на взаимодействие по линии научных сообществ наших стран.
— Как будет дальше развиваться проект "Агроэкспресс", с какими новыми участниками ведутся переговоры?
— Узбекистан стал первой страной для реализации пилотного проекта "Агроэкспресс". Как известно, эта инициатива призвана упростить и удешевить логистику при поставках продовольствия из стран-членов ЕАЭС в Узбекистан, Китай и страны СНГ, и в обратном направлении с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.
В силу наших партнерских отношений мы начали реализацию проекта именно с Республики Узбекистан, первые перевозки товаров осуществлены в конце 2021 года. За этот год перевезено уже 200 тыс тонн товаров. В основном это растительные масла, маргарин и соусы, напитки, шоколадные изделия, молочная продукция, зернобобовые (фасоль, горох и т.д.), мясо. К 2030 году планируем выйти на ежегодные поставки товаров в рамках проекта в объеме 1 млн тонн.
— Узбекистан развивает систему специализированных кластеров по различным направлениям промышленности и инноваций. Какие из этих кластеров наиболее интересны для России?
— Прежде всего следует выделить химический индустриальный парк "Чирчик", его открытие состоялось в марте этого года. Это крупный российско-узбекистанский кооперационный проект, мы прорабатывали эту инициативу с 2018 года. В создание инфраструктуры уже вложено $18 млн, в конечном итоге эта сумма еще увеличится – до $33 млн.
Смысл проекта заключается в экспорте российских компетенций за рубеж – речь идет прежде всего о нашем опыте в области управления промышленными предприятиями и индустриальными зонами. Неслучайно с российской стороны партнером проекта "Чирчик" выступил Технополис "Химград" в Казани – его опыт и лег в основу проекта.
Безусловно, в рамках проекта мы также решаем традиционную задачу локализации современных российских производств за рубежом – с созданием новых производственных и торгово-логистических цепочек, а также экспортом продукции в третьи страны.
На сегодняшний день статус резидентов технопарка уже получили 12 предприятий. Это производители различной химической продукции, включая полимерные компаунды, вспененный полипропилен, каталитические системы, средства защиты для сельхозкультур, товары в области здоровья и красоты и так далее. Планируем, что общий объем инвестиций данных предприятий составит около 30 млн долларов. Конечно, эта цифра еще увеличится с приходом новых резидентов.
Мы также прорабатываем создание кластера легкой промышленности. Так, еще в 2017 году российская группа компаний "Галтекс" локализовала в Узбекистане предприятие по производству хлопковой пряжи "Mironov and Bubnov Invest". Производитель планирует развивать свое присутствие - сформировать производственную цепочку, в рамках которой у местных фермеров будет закупаться хлопок-сырец для дальнейшего производства пряжи или ткани.