https://uz.sputniknews.ru/20221023/nam-est-chto-predlojit-drug-drugu---manturov-o-partnerstve-uzbekistana-i-rossii-29384764.html

"Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России

"Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России

Сопредседатель Межправительственной комиссии двух государств Денис Мантуров рассказал о текущих и перспективных направлениях двустороннего сотрудничества.

2022-10-23T22:00+0500

2022-10-23T22:00+0500

2022-10-23T22:30+0500

экономика

денис мантуров

интервью

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Очередное, 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией прошло в Ташкенте 23 октября. Какие темы на повестке дня заседания и как будет развиваться сотрудничество между двумя странами в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал сопредседатель комиссии, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.— Что обсуждали на 23-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Узбекистана и России?— У сессии МПК обширная повестка, она охватывает бóльшую часть вопросов двустороннего взаимодействия: торгово-экономическое и промышленное сотрудничество, энергетику, транспорт, финансовый и банковский секторы, культуру, образование и туризм.Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, поэтому недостатка в темах для обсуждения мы не испытываем. Эту положительную динамику отражает и статистика российско-узбекистанской торговли: по данным наших таможенных органов, по итогам восьми месяцев этого года российско-узбекистанская торговля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 37% до 5,3 млрд долларов США.— Как изменилась структура сотрудничества с Узбекистаном с предыдущего 22-го заседания межправкомиссии в свете санкций, импортозамещения и т. д.? Какие проекты сейчас наиболее перспективны, если говорить о совместных инициативах двух стран? — Не секрет, что Россия в этом году столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. В этой ситуации мы сфокусировались на укреплении связей с дружественными странами. Совместные усилия направлены на развитие кооперации в инвестиционных, инфраструктурных, промышленных проектах, создание альтернативных логистических каналов. Мы проводим эту работу в том числе и с прицелом на новые внешние рынки сбыта, так как задачу развития несырьевого экспорта мы с повестки не снимаем.И, конечно, мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Ташкентом – видим его и как технологический альянс, и как экономическое пространство с отличными возможностями для реализации совместных проектов в области промышленности и торговли. С точки зрения компетенций, промышленного потенциала и прочих факторов нам есть, что предложить друг другу. Экономики наших стран имеют давние связи, поэтому российско-узбекистанское партнерство всегда будет улицей с двухсторонним движением.В составе нашей Межправкомиссии работает 12 подкомиссий по основным направлениям сотрудничества. Их сопредседатели – а это руководство российских и узбекистанских министерств и ведомств – координируют работу над конкретными проектами в курируемых областях.Если говорить о конкретных актуальных примерах промышленной кооперации, то в текущем году российские автопроизводители начали приобретать у предприятия "Узавтосаноат" некоторые автокомпоненты. В проработке сразу несколько проектов в области фармацевтической промышленности: такие российские компании, как "Герофарм" и "Фармасинтез" заинтересованы локализовать производство на территории Узбекистана, а в перспективе – расширить созданные производственные мощности.Несколько слов о проектах в других сферах деятельности нашей МПК. В области энергетики можно отметить, что российская госкорпорация "Росатом" продолжает переговоры с "Узатомом" по вопросу сооружения атомной электростанции на территории Узбекистана.Работаем над созданием Международной радиоастрономической обсерватории в Узбекистане на плато Суффа. Проект реализуется на основе российско-узбекистанского межправсоглашения и окажет позитивное влияние на взаимодействие по линии научных сообществ наших стран.— Как будет дальше развиваться проект "Агроэкспресс", с какими новыми участниками ведутся переговоры?— Узбекистан стал первой страной для реализации пилотного проекта "Агроэкспресс". Как известно, эта инициатива призвана упростить и удешевить логистику при поставках продовольствия из стран-членов ЕАЭС в Узбекистан, Китай и страны СНГ, и в обратном направлении с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.В силу наших партнерских отношений мы начали реализацию проекта именно с Республики Узбекистан, первые перевозки товаров осуществлены в конце 2021 года. За этот год перевезено уже 200 тыс тонн товаров. В основном это растительные масла, маргарин и соусы, напитки, шоколадные изделия, молочная продукция, зернобобовые (фасоль, горох и т.д.), мясо. К 2030 году планируем выйти на ежегодные поставки товаров в рамках проекта в объеме 1 млн тонн.— Узбекистан развивает систему специализированных кластеров по различным направлениям промышленности и инноваций. Какие из этих кластеров наиболее интересны для России? — Прежде всего следует выделить химический индустриальный парк "Чирчик", его открытие состоялось в марте этого года. Это крупный российско-узбекистанский кооперационный проект, мы прорабатывали эту инициативу с 2018 года. В создание инфраструктуры уже вложено $18 млн, в конечном итоге эта сумма еще увеличится – до $33 млн.Смысл проекта заключается в экспорте российских компетенций за рубеж – речь идет прежде всего о нашем опыте в области управления промышленными предприятиями и индустриальными зонами. Неслучайно с российской стороны партнером проекта "Чирчик" выступил Технополис "Химград" в Казани – его опыт и лег в основу проекта.Безусловно, в рамках проекта мы также решаем традиционную задачу локализации современных российских производств за рубежом – с созданием новых производственных и торгово-логистических цепочек, а также экспортом продукции в третьи страны.На сегодняшний день статус резидентов технопарка уже получили 12 предприятий. Это производители различной химической продукции, включая полимерные компаунды, вспененный полипропилен, каталитические системы, средства защиты для сельхозкультур, товары в области здоровья и красоты и так далее. Планируем, что общий объем инвестиций данных предприятий составит около 30 млн долларов. Конечно, эта цифра еще увеличится с приходом новых резидентов.Мы также прорабатываем создание кластера легкой промышленности. Так, еще в 2017 году российская группа компаний "Галтекс" локализовала в Узбекистане предприятие по производству хлопковой пряжи "Mironov and Bubnov Invest". Производитель планирует развивать свое присутствие - сформировать производственную цепочку, в рамках которой у местных фермеров будет закупаться хлопок-сырец для дальнейшего производства пряжи или ткани.

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