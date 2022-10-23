https://uz.sputniknews.ru/20221023/uzbekistan-i-tadjikistan-budut-obmenivatsya-konfidentsialnoy-informatsiey-29392129.html
Узбекистан и Таджикистан будут обмениваться конфиденциальной информацией
Узбекистан и Таджикистан будут обмениваться конфиденциальной информацией
Межправительственное соглашение о взаимном обмене и защите конфиденциальной информации утвердил Шавкат Мирзиёев.
2022-10-23T19:06+0500
2022-10-23T19:06+0500
2022-10-23T19:06+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Таджикистана о взаимном обмене и защите конфиденциальной информации.Это международное соглашение стороны подписали в Ташкенте 2 июня 2022 года в ходе визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.Отвечать за реализацию международного соглашения в Узбекистане будет Служба государственной безопасности республики.Теперь МИД направит таджикской стороне соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.Читайте также: Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов
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узбекистан таджикистан обмен конфиденциальной информации служба национальной безопасности указ президента
узбекистан таджикистан обмен конфиденциальной информации служба национальной безопасности указ президента
Узбекистан и Таджикистан будут обмениваться конфиденциальной информацией
Межправительственное соглашение о взаимном обмене и защите конфиденциальной информации утвердил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев своим указом
утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Таджикистана о взаимном обмене и защите конфиденциальной информации.
Это международное соглашение стороны подписали в Ташкенте 2 июня 2022 года в ходе визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.
Отвечать за реализацию международного соглашения в Узбекистане будет Служба государственной безопасности республики.
Теперь МИД направит таджикской стороне соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.