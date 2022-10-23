https://uz.sputniknews.ru/20221023/xokimam-zapretili-vmeshivatsya-v-rabotu-kadastrovyx-organov-29385790.html

Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов

Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов

В Ташкентском колледже геодезии и картографии появится Центр повышения квалификации.

2022-10-23T16:02+0500

2022-10-23T16:02+0500

2022-10-23T16:02+0500

общество

хоким

государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Агентства кадастра при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан”Согласно указу, с 1 января 2023 года:Финансировать работу региональных управлений и отделений Агентства кадастра осуществляется из республиканского бюджета;Кроме того, согласно документу, создадут:Кроме того, согласно документу, Агентство кадастра в 2023-2026 годах должно обмерить 25 169 гектаров земельных участков и создать их электронные карты.Читайте также: За неуважение к памятникам будут наказывать

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