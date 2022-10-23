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Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов
Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов
В Ташкентском колледже геодезии и картографии появится Центр повышения квалификации.
2022-10-23T16:02+0500
2022-10-23T16:02+0500
общество
хоким
государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Агентства кадастра при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан”Согласно указу, с 1 января 2023 года:Финансировать работу региональных управлений и отделений Агентства кадастра осуществляется из республиканского бюджета;Кроме того, согласно документу, создадут:Кроме того, согласно документу, Агентство кадастра в 2023-2026 годах должно обмерить 25 169 гектаров земельных участков и создать их электронные карты.Читайте также: За неуважение к памятникам будут наказывать
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узбекистан агентство кадастра указ президента
узбекистан агентство кадастра указ президента

Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов

16:02 23.10.2022
© Spuntik / Дмитрий АстаховПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2022
© Spuntik / Дмитрий Астахов
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В Ташкентском колледже геодезии и картографии появится Центр повышения квалификации.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Агентства кадастра при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан”
Согласно указу, с 1 января 2023 года:
Финансировать работу региональных управлений и отделений Агентства кадастра осуществляется из республиканского бюджета;
хокимам категорически запрещено вмешиваться в деятельность региональных отделений, региональных управлений Государственной кадастровой палаты, районных (городских) отделений.
До 1 июля 2023 года в системе “Электронное административное дело” появится возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с органами Агентства кадастра.
Кроме того, согласно документу, создадут:
в центральном аппарате Агентства кадастра - Управление развития национальной инфраструктуры пространственной информации;
в региональных отделениях Агентства кадастра - должность главного специалиста по пограничным вопросам;
в Ташкентском колледже геодезии и картографии – Центр переподготовки кадров и повышения их квалификации;
в составе “Геоинновационного центра” – лабораторию сравнения и калибровки, докторантуру, управление стандартизации в области пространственных данных и отдел координации научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, согласно документу, Агентство кадастра в 2023-2026 годах должно обмерить 25 169 гектаров земельных участков и создать их электронные карты.
Читайте также: За неуважение к памятникам будут наказывать
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