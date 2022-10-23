Хокимам запретили вмешиваться в работу кадастровых органов
© Spuntik / Дмитрий АстаховПапка с документами
© Spuntik / Дмитрий Астахов
В Ташкентском колледже геодезии и картографии появится Центр повышения квалификации.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Агентства кадастра при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан”
Согласно указу, с 1 января 2023 года:
Финансировать работу региональных управлений и отделений Агентства кадастра осуществляется из республиканского бюджета;
хокимам категорически запрещено вмешиваться в деятельность региональных отделений, региональных управлений Государственной кадастровой палаты, районных (городских) отделений.
До 1 июля 2023 года в системе “Электронное административное дело” появится возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с органами Агентства кадастра.
Кроме того, согласно документу, создадут:
в центральном аппарате Агентства кадастра - Управление развития национальной инфраструктуры пространственной информации;
в региональных отделениях Агентства кадастра - должность главного специалиста по пограничным вопросам;
в Ташкентском колледже геодезии и картографии – Центр переподготовки кадров и повышения их квалификации;
в составе “Геоинновационного центра” – лабораторию сравнения и калибровки, докторантуру, управление стандартизации в области пространственных данных и отдел координации научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, согласно документу, Агентство кадастра в 2023-2026 годах должно обмерить 25 169 гектаров земельных участков и создать их электронные карты.
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