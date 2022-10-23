Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-irkutske-samolet-upal-na-chastnyy-dom--mchs-29386888.html
В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС
В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС
По данным спецслужб, площадь пожара на месте падения 200 квадратных метров.
2022-10-23T17:01+0500
2022-10-23T17:01+0500
россия
самолет
иркутск
мчс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/18/22347030_0:90:2859:1698_1920x0_80_0_0_07d760ed0c0178353ea07916b196ffa0.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Иркутске самолет Су-30 рухнул на частный жилой дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, самолет потерпел крушение во время испытательного полета.Как сообщили в ведомстве, в момент падения самолета в доме никого не было. Никто из жителей города не пострадал.Читайте также: МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов — фото
россия
иркутск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/18/22347030_239:0:2620:1786_1920x0_80_0_0_03a27fea1fce4d7fdc8724e0cfa98171.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пожар иркутск самолет жилой дом мчс
пожар иркутск самолет жилой дом мчс

В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС

17:01 23.10.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар, архивное фото
Пожар, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным спецслужб, площадь пожара на месте падения 200 квадратных метров.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Иркутске самолет Су-30 рухнул на частный жилой дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.
"Падение самолёта Су-30 на частный деревянный 2-эт. жилой дом с пожаром на площади 200 кв.м.", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, самолет потерпел крушение во время испытательного полета.
Как сообщили в ведомстве, в момент падения самолета в доме никого не было. Никто из жителей города не пострадал.
Читайте также: МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов — фото
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0