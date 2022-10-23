https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-irkutske-samolet-upal-na-chastnyy-dom--mchs-29386888.html
В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС
В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС
По данным спецслужб, площадь пожара на месте падения 200 квадратных метров.
2022-10-23T17:01+0500
2022-10-23T17:01+0500
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Иркутске самолет Су-30 рухнул на частный жилой дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, самолет потерпел крушение во время испытательного полета.Как сообщили в ведомстве, в момент падения самолета в доме никого не было. Никто из жителей города не пострадал.Читайте также: МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов — фото
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пожар иркутск самолет жилой дом мчс
пожар иркутск самолет жилой дом мчс
В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС
По данным спецслужб, площадь пожара на месте падения 200 квадратных метров.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik.
В Иркутске самолет Су-30 рухнул на частный жилой дом, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.
"Падение самолёта Су-30 на частный деревянный 2-эт. жилой дом с пожаром на площади 200 кв.м.", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, самолет потерпел крушение во время испытательного полета.
Как сообщили в ведомстве, в момент падения самолета в доме никого не было. Никто из жителей города не пострадал.