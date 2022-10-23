https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-irkutske-samolet-upal-na-chastnyy-dom--mchs-29386888.html

В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС

В Иркутске самолет упал на частный дом – МЧС

По данным спецслужб, площадь пожара на месте падения 200 квадратных метров.

2022-10-23T17:01+0500

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россия

самолет

иркутск

мчс россии

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Иркутске самолет Су-30 рухнул на частный жилой дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, самолет потерпел крушение во время испытательного полета.Как сообщили в ведомстве, в момент падения самолета в доме никого не было. Никто из жителей города не пострадал.Читайте также: МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов — фото

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