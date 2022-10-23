https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-syrdare-ustranyayut-posledstviya-vzryva--foto-29392681.html

В Сырдарье устраняют последствия взрыва – фото

В Сырдарье устраняют последствия взрыва – фото

Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекол и 4,5 тыс. листов шифера.

2022-10-23T20:07+0500

2022-10-23T20:07+0500

2022-10-23T20:07+0500

общество

сырдарьинская область

взрыв

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Сырдарьинской области устраняют последствия взрыва, произошедшего накануне в на складе боеприпасов.Рабочая группа, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, оценила ущерб и необходимый объем работ, сообщает пресс-служба хокимията области. По оценкам специалистов, в результате взрыва частично повреждены кровля, потолок, оконные и дверные рамы 3742 жилых и нежилых помещения.Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекло и 4,5 тыс. листов шифера.В минувшие сутки чиновники доставили все материалы для ремонта пострадавших махаллей и социальных объектов.К настоящему моменту полностью отремонтировано более половины объектов, пострадавших от взрыва.Читайте также: Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет

сырдарьинская область

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