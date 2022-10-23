В Сырдарье устраняют последствия взрыва – фото
Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекол и 4,5 тыс. листов шифера.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Сырдарьинской области устраняют последствия взрыва, произошедшего накануне в на складе боеприпасов.
Рабочая группа, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, оценила ущерб и необходимый объем работ, сообщает пресс-служба хокимията области.
По оценкам специалистов, в результате взрыва частично повреждены кровля, потолок, оконные и дверные рамы 3742 жилых и нежилых помещения.
Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекло и 4,5 тыс. листов шифера.
В минувшие сутки чиновники доставили все материалы для ремонта пострадавших махаллей и социальных объектов.
К настоящему моменту полностью отремонтировано более половины объектов, пострадавших от взрыва.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
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© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва