Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-syrdare-ustranyayut-posledstviya-vzryva--foto-29392681.html
В Сырдарье устраняют последствия взрыва – фото
В Сырдарье устраняют последствия взрыва – фото
Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекол и 4,5 тыс. листов шифера.
2022-10-23T20:07+0500
2022-10-23T20:07+0500
общество
сырдарьинская область
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/17/29388536_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ceda99e37c148dd0e7444a8fb898408c.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Сырдарьинской области устраняют последствия взрыва, произошедшего накануне в на складе боеприпасов.Рабочая группа, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, оценила ущерб и необходимый объем работ, сообщает пресс-служба хокимията области. По оценкам специалистов, в результате взрыва частично повреждены кровля, потолок, оконные и дверные рамы 3742 жилых и нежилых помещения.Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекло и 4,5 тыс. листов шифера.В минувшие сутки чиновники доставили все материалы для ремонта пострадавших махаллей и социальных объектов.К настоящему моменту полностью отремонтировано более половины объектов, пострадавших от взрыва.Читайте также: Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/17/29388536_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f374e98e4668fe802cb6329769d379d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан сырдарьинская область взрыв склад боеприпасов хокимият области ремонт стекло шифер
узбекистан сырдарьинская область взрыв склад боеприпасов хокимият области ремонт стекло шифер

В Сырдарье устраняют последствия взрыва – фото

20:07 23.10.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекол и 4,5 тыс. листов шифера.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Сырдарьинской области устраняют последствия взрыва, произошедшего накануне в на складе боеприпасов.
Рабочая группа, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, оценила ущерб и необходимый объем работ, сообщает пресс-служба хокимията области.
По оценкам специалистов, в результате взрыва частично повреждены кровля, потолок, оконные и дверные рамы 3742 жилых и нежилых помещения.
Руководство области доставило в пострадавший район 10 тыс. оконных стекло и 4,5 тыс. листов шифера.
В минувшие сутки чиновники доставили все материалы для ремонта пострадавших махаллей и социальных объектов.
К настоящему моменту полностью отремонтировано более половины объектов, пострадавших от взрыва.
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
1/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
2/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
3/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
4/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
5/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
6/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
7/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
8/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
© Хокимият Сырдарьинской областиВ Сырдарье устраняют последствия взрыва
В Сырдарье устраняют последствия взрыва - Sputnik Узбекистан
9/9
© Хокимият Сырдарьинской области
В Сырдарье устраняют последствия взрыва
Читайте также: Минобороны Узбекистана: жертв в результате взрыва на складе в Сырдарьинской области нет
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0