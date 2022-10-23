https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-tashkente-deystvuyut-novye-gradostroitelnye-normy-29383767.html
В Ташкенте действуют новые градостроительные нормы
В Ташкенте действуют новые градостроительные нормы
Площадь "зеленых" зон вокруг жилых домов должна составлять не менее 25%.
2022-10-23T14:04+0500
2022-10-23T14:04+0500
2022-10-23T14:04+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Ташкенте начали действовать новые градостроительные нормы, которые устанавливают требования по социальной инфраструктуре зданий.К примеру, при строительстве многоэтажного здания, в зависимости от его типа, теперь необходимо выделять места под школу, детский сад, парковку и "зеленую" зону.Об этом сообщил руководитель информационной службы Министерства строительства Саидносир Усмонов на брифинге в АИМК.В жилых зонах площадь озеленения должна составлять не менее 25%. Эта же норма касается и производственных площадей, отметил Саидносир Усмонов.Вокруг столицы будет создан зеленый пояс протяженностью 130 километров. Вдоль этого пояса планируют разбить парки, открыть кафе, рестораны и объекты культуры. Кроме того, в зеленые зоны превратят набережные и обочины дорог в городе.Зеленый пояс вокруг города – это не только деревья, но и газоны и сельскохозяйственные угодья, поснил Усмонов.Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день в Ташкенте осталось 7 тыс. гектаров зеленых насаждений. Проект Генплана предусматривает увеличение зеленых зон до 25 тыс. гектаров.Читайте также: В Узбекистане ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов на питьевое водоснабжение
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узбекистан ташкент градостроительные нормы социальная инфраструктура школы детские сады парковки зеленые зоны зеленый пояс
узбекистан ташкент градостроительные нормы социальная инфраструктура школы детские сады парковки зеленые зоны зеленый пояс
В Ташкенте действуют новые градостроительные нормы
Площадь "зеленых" зон вокруг жилых домов должна составлять не менее 25%.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Ташкенте начали действовать новые градостроительные нормы, которые устанавливают требования по социальной инфраструктуре зданий.
К примеру, при строительстве многоэтажного здания, в зависимости от его типа, теперь необходимо выделять места под школу, детский сад, парковку и "зеленую" зону.
Об этом сообщил руководитель информационной службы Министерства строительства Саидносир Усмонов на брифинге в АИМК.
В жилых зонах площадь озеленения должна составлять не менее 25%. Эта же норма касается и производственных площадей, отметил Саидносир Усмонов.
Вокруг столицы будет создан зеленый пояс протяженностью 130 километров. Вдоль этого пояса планируют разбить парки, открыть кафе, рестораны и объекты культуры. Кроме того, в зеленые зоны превратят набережные и обочины дорог в городе.
Зеленый пояс вокруг города – это не только деревья, но и газоны и сельскохозяйственные угодья, поснил Усмонов.
Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день в Ташкенте осталось 7 тыс. гектаров зеленых насаждений. Проект Генплана предусматривает увеличение зеленых зон до 25 тыс. гектаров.