https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-tashkente-deystvuyut-novye-gradostroitelnye-normy-29383767.html

В Ташкенте действуют новые градостроительные нормы

В Ташкенте действуют новые градостроительные нормы

Площадь "зеленых" зон вокруг жилых домов должна составлять не менее 25%.

2022-10-23T14:04+0500

2022-10-23T14:04+0500

2022-10-23T14:04+0500

общество

строительство

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Ташкенте начали действовать новые градостроительные нормы, которые устанавливают требования по социальной инфраструктуре зданий.К примеру, при строительстве многоэтажного здания, в зависимости от его типа, теперь необходимо выделять места под школу, детский сад, парковку и "зеленую" зону.Об этом сообщил руководитель информационной службы Министерства строительства Саидносир Усмонов на брифинге в АИМК.В жилых зонах площадь озеленения должна составлять не менее 25%. Эта же норма касается и производственных площадей, отметил Саидносир Усмонов.Вокруг столицы будет создан зеленый пояс протяженностью 130 километров. Вдоль этого пояса планируют разбить парки, открыть кафе, рестораны и объекты культуры. Кроме того, в зеленые зоны превратят набережные и обочины дорог в городе.Зеленый пояс вокруг города – это не только деревья, но и газоны и сельскохозяйственные угодья, поснил Усмонов.Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день в Ташкенте осталось 7 тыс. гектаров зеленых насаждений. Проект Генплана предусматривает увеличение зеленых зон до 25 тыс. гектаров.Читайте также: В Узбекистане ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов на питьевое водоснабжение

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