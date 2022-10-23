https://uz.sputniknews.ru/20221023/v-uzbekistane-obuchayut-svoego-golosovogo-pomoschnika---video-29382717.html

В Узбекистане обучают своего голосового помощника - видео

В Узбекистане обучают своего голосового помощника - видео

Голосовой помощник Азиза – аналог российских Алисы и Маруси – будет общаться с пользователями на узбекском языке.

2022-10-23T13:01+0500

2022-10-23T13:01+0500

2022-10-23T13:01+0500

общество

it-технологии

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Узбекистане обучают своего голосового помощника Азизу. Это аналог российских Алисы и Маруси и зарубежных Сири и Алексы.Создатели голосового помощника – команда UzbekVoice.ai с помощью пользователей сети Интернет собирают аудиозаписи на узбекском языке.В настоящее время команда продолжает собирать голосовую базу, а также работает над механизмом преобразования речи в текст и текста в речь, а также над тем, чтобы речь голосового помощника была естественной. Для создания мобильного приложения необходимо не менее 270 тыс. предложений и минимум 300 тыс. часов записи голоса.Внести свой вклад в обучение искусственного интеллекта Азизы может каждый на сайте UzbekistanVoice.ai.Читайте также: "Яндекс" примет участие в Неделе информационных технологий в Самарканде

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голосовой помощник азиза аналог алисы сбор аудиобазы запись голоса разработчики на узбекском