https://uz.sputniknews.ru/20221024/litovkin-rasskazal-chto-budet-esli-ukraina-vzorvet-gryaznuyu-bombu-29434306.html
Литовкин рассказал, что будет, если Украина взорвет "грязную бомбу"
Литовкин рассказал, что будет, если Украина взорвет "грязную бомбу"
У киевского режима есть все ресурсы для создания и применения "грязной бомбы", которая фактически представляет из себя взрывное устройство с радиоактивными отходами, ведь на Украине есть несколько АЭС.
2022-10-24T19:28+0500
2022-10-24T19:28+0500
2022-10-24T19:28+0500
видео
украина
бомба
киев
отходы
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. К каким последствиям приведет взрыв подобного устройства? В чем важность переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с представителями США, Франции, Британии и Турции по этой теме? Позволит ли Запад киевскому режиму взорвать "грязную бомбу" и готовы ли там к ядерной войне? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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литовкин рассказал что будет если украина взорвет грязную бомбу у киевского режима есть все ресурсы для создания и применения грязной бомбы которая фактически представляет из себя взрывное устройство с радиоактивными отходами ведь на украине есть несколько аэс
литовкин рассказал что будет если украина взорвет грязную бомбу у киевского режима есть все ресурсы для создания и применения грязной бомбы которая фактически представляет из себя взрывное устройство с радиоактивными отходами ведь на украине есть несколько аэс
Литовкин рассказал, что будет, если Украина взорвет "грязную бомбу"
У киевского режима есть все ресурсы для создания и применения "грязной бомбы", которая фактически представляет из себя взрывное устройство с радиоактивными отходами, ведь на Украине есть несколько АЭС.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
К каким последствиям приведет взрыв подобного устройства? В чем важность переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с представителями США, Франции, Британии и Турции по этой теме? Позволит ли Запад киевскому режиму взорвать "грязную бомбу" и готовы ли там к ядерной войне?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.