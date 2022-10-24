https://uz.sputniknews.ru/20221024/ssha-prinujdayut-evropu-k-samoubiystvu-29393617.html

США принуждают Европу к самоубийству

США принуждают Европу к самоубийству

Очередная акция по самопожиранию Европы прошла в конце минувшей недели в Брюсселе.

2022-10-24T10:02+0500

2022-10-24T10:02+0500

2022-10-24T10:02+0500

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европа

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То был саммит Евросоюза и другие мероприятия, на которых проамериканские европейцы набросились на Германию и прочих слабеющих бывших евролидеров с требованиями осадить назад по части бизнеса и вообще любых отношений с Китаем.Если говорить о конкретных результатах этого бурного двухдневного обмена мнениями, то они невелики. ЕС — это такой своеобразный механизм, там не столько приказывают входящим в него странам, сколько давят на них раз за разом. То есть чаще всего никому не нужны принимаемые компромиссные итоговые документы, дело в дискуссии по их поводу и по прочим поводам.Механика давления примерно такая: сигналы исходят от европейского правительства в Брюсселе — Еврокомиссии, а та транслирует команды из Вашингтона при поддержке хора злобных балтийских карликов и им подобных.И вот как это было в данном случае: накануне саммита в США появилась Стратегия национальной безопасности, где Китай обозначен как главный геополитический вызов. Тут же начал двигаться один из не очень заметных приводных ремней — Европейская служба внешних действий (маленький аналитический центр в Брюсселе, который возглавляет лично Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС). Служба эта подготовила к саммиту документ, где европейцев призывают ужесточить отношения с Китаем, потому что он — геополитический вызов еще и для Европы. Тут же выступил сам Боррель, все основные положения доклада повторивший. Плюс огласивший немного конкретики: нужно "уменьшить зависимость", с Китаем можно сотрудничать разве что по части "борьбы с изменениями климата", по экологии и медицине.Кадры решают все: Си Цзиньпин остался во главе КПКНу и дальше все как по нотам. В данном случае наиболее ярко выступила премьер Финляндии, которая предостерегла европейцев от сотрудничества со "странами, подобными Китаю".Не надо думать, что говорили только об этом: еще переругались по части помощи друг другу в поставках энергоносителей перед катастрофической зимой, попытались обсудить санкции против Ирана за слишком эффективные беспилотники. Но если говорить о геополитических последствиях, то главным сюжетом был китайский. Точнее — китайско-германский.Дело в том, что в начале ноября ожидали визит канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин во главе мощной делегации немецкого бизнеса. Даты нет, зато есть информация о тех самых злобных карликах, которые предупреждают Германию: никаких сепаратных сделок с Пекином, Европа должна говорить с китайцами одним голосом — их, понятно, голосом.Здесь надо напомнить, что тот же самый Жозеп Боррель, который сейчас возглавляет колонну идущих к разводу с Китаем, не так давно упоминал очевидное: что Китай "создает основы для нашего процветания". То есть вся недавняя сладкая жизнь европейцев строилась на относительно дешевой рабочей силе (при высокой ее квалификации) из Китая. Плюс на дешевых поставках энергоресурсов из России.С энергоресурсами все уже понятно, притом что самим европейцам оно понятно не очень — ругаются на своих саммитах. Теперь, чтобы окончательно превратить Европу в руину, полностью зависимую от США, осталось обрезать ей второй источник нормального существования.Общая картина здесь вот какая: еще в 2020 году Китай вышел на позицию первого торгового партнера ЕС, обогнав США (в эти цифры не входят услуги и прочие финансы, тут США на коне). По итогам прошлого года товарооборот КНР и ЕС еще вырос и составил 695,5 миллиарда евро, а США увеличили свое отставание. В нынешнем году — снова рост, на 8,8 процента, и так же резко выросли европейские инвестиции в Китай. Вот это и есть тот самый геополитический вызов (для США прежде всего).Но то Европа в целом. А вот если по странам, то понятно, что торгуют и сотрудничают с Китаем прежде всего Германия, Италия, еще несколько государств, но отнюдь не упомянутые мелкие балтийцы и прочие. И вот теперь для них возникает невиданная ситуация: свержение евролидеров, немцев, разгром немецкой промышленности. А потом, кто знает, главной державой Европы станет Польша, а все прочие — и особенно немцы — будут ее бояться.Украинский сюжет с самого начала был использован также и для разрыва китайско-европейских связей. В День смеха, 1 апреля, провели саммит ЕС — Китай, на котором на полном серьезе попытались уговорить Пекин "осудить Москву". Однако в Брюсселе были "ощущения, что Китай не заинтересован в давлении на Россию" (мы же говорили, что то был День смеха, да?). Теперь все будет серьезнее.В чем Китай заинтересован на европейском направлении? Прежде всего там должна быть процветающая экономика, то есть люди в Европе должны жить хорошо, покупать китайские товары и экспортировать что-то высокотехнологичное. Руина Европы, где дрожат от холода и выводят в США лучшие производства, Китаю не настолько интересна. Поэтому лишившая себя российских нефти и газа территория сильно теряет привлекательность, зато в будущем ожидается экономический рост в других регионах, дружащих с Китаем, — Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, не говоря о соседней Азии.Особенность ситуации для Олафа Шольца в том, что ему связывают руки не только соседи по Балтийскому морю. Есть еще пятая колонна — зеленые человечки, то есть фанатики, для которых уничтожить свою и прочую промышленность, вернуть людей в средневековье — это мечта и смысл всей их политической жизни. Шольц возглавляет коалицию, в которой зеленые ему просто необходимы. Эти люди, правда, хорошо знают, что до 80 процентов мировых мощностей, производящих солнечные батареи, контролируется именно китайцами. Вот здесь они с Пекином сотрудничать готовы. Остается выяснить, как Германия будет платить. Впрочем, в случае чего американцы ей объяснят.Читайте также: Украина неожиданно врывается в повестку американских выборов

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