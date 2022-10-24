https://uz.sputniknews.ru/20221024/v-uzbekistane-proydet-nedelya-ziyorat-turizma-29393817.html
В Узбекистане пройдет неделя зиёрат-туризма
В Узбекистане пройдет неделя зиёрат-туризма
Одной из целей мероприятия является является раскрытие потенциала паломнического туризма Узбекистана.
2022-10-24T11:03+0500
2022-10-24T11:03+0500
2022-10-24T11:03+0500
туризм
узбекистан
паломничество
туризм
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. С 1 по 3 ноября в Узбекистане пройдет Международная неделя паломнического туризма. Об этом сообщило Министерство туризма и культурного наследия.Основной целью мероприятия является раскрытие потенциала зиёрат- туризма страны и популяризация Узбекистана. Поможет оно также диверсифицировать туристические услуги и увеличить туристический экспорт.В рамках фестиваля пройдут выставки, семинары, научно-практические конференции и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие паломнического туризма, продвижение тематических сувениров.В Самарканде откроется новый туристический центр "Шелковый путь". В республике пройдут также Международная выставка ремесел на тему "Хива – столица исламского мирового туризма", ярмарка "Мастера мира" и другие мероприятия.В Узбекистане более 1200 мест паломничества. На совещании 19 сентября, посвященном повышению туристического потенциала страны, президент Шавкат Мирзиёев заявил о возможности развития зиёрат-туризма и привлечения не менее 1 млн туристов в год.Читайте также: Телевидение Бангладеш будет рекламировать отдых в Узбекистане
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узбекистан туризм зиёрат-туризм паломнический святыни места поклонения неделя фестиваль
узбекистан туризм зиёрат-туризм паломнический святыни места поклонения неделя фестиваль
В Узбекистане пройдет неделя зиёрат-туризма
Одной из целей мероприятия является является раскрытие потенциала паломнического туризма Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
С 1 по 3 ноября в Узбекистане пройдет Международная неделя паломнического туризма. Об этом сообщило
Министерство туризма и культурного наследия.
Основной целью мероприятия является раскрытие потенциала зиёрат- туризма страны и популяризация Узбекистана. Поможет оно также диверсифицировать туристические услуги и увеличить туристический экспорт.
В рамках фестиваля пройдут выставки, семинары, научно-практические конференции и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие паломнического туризма, продвижение тематических сувениров.
В Самарканде откроется новый туристический центр "Шелковый путь". В республике пройдут также Международная выставка ремесел на тему "Хива – столица исламского мирового туризма", ярмарка "Мастера мира" и другие мероприятия.
В Узбекистане более 1200 мест паломничества. На совещании 19 сентября, посвященном повышению туристического потенциала страны, президент Шавкат Мирзиёев заявил о возможности развития зиёрат-туризма и привлечения не менее 1 млн туристов в год.