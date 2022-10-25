https://uz.sputniknews.ru/20221025/29461443.html
Как избежать сахарного диабета?
Как избежать сахарного диабета?
По словам эндокринологов, основными факторами, обуславливающими развитие сахарного диабета, являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание.
2022-10-25T22:00+0500
2022-10-25T22:00+0500
2022-10-25T22:00+0500
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Сахарный диабет - глобальная медицинская, экономическая и социальная проблема во всем мире. По данным Международной диабетической федерации, в 2021 году на Земле было зарегистрировано 537 млн больных сахарным диабетом. К 2045 году ожидается увеличение их числа до 783 млн. Сахарный диабет находится на третьем месте среди причин смерти после кардиологических и онкологических заболеваний.Об этом Sputnik Азербайджан рассказала врач-эндокринолог Шабнам Алиева.Растет число больных диабетом и среди детейБолее 1,2 млн детей и подростков во всем мире болеют диабетом I типа.По ее словам, средний возраст заболевания детей этим недугом - 8 лет.Риски во время беременностиПовышенный уровень сахара в крови при беременности (так называемый гестационный диабет) является весьма распространенным явлением, это связано с нарушением обмена веществ в организме женщины."С этой проблемой сталкиваются в среднем около 7% будущих мам. В большинстве случаев она проходит бесследно после рождения ребенка, но в 10-15% переходит в сахарный диабет II типа. Чтобы этого избежать, необходимо с первых дней беременности правильно питаться (отдавать предпочтение продуктам, в составе которых есть клетчатка, и с низким уровнем содержания жиров), а также поддерживать физическую активность. Кроме того, рекомендуется контролировать вес в период беременности, избегая излишней полноты. Следует исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом (сахар, мед, сладкие напитки, белый рис, хлеб, картофельное пюре, картофельные чипсы, сладости, выпечка, макароны и т.д.), а также содержащие консерванты, красители, насыщенные жиры и трансжиры, фаст-фуд. Все они повышают риск заболевания гестационным диабетом", - сказала Алиева.Гиподинамия и неправильное питание повышают риск заболевания сахаримым диабетомПо ее словам, основными факторами, обуславливающими развитие сахарного диабета, являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание."Здесь речь идет о продуктах, быстро повышающих уровень сахара в крови (сладкие газированные напитки, готовые фруктовые соки, изделия из белой муки, хлеб, рис), красное и переработанное мясо (колбасы, сосиски), насыщенные трансжиры и пакетированные напитки и продукты. Согласно проведенным исследованиям, их ежедневное употребление повышает риск развития диабета II типа на 70%", - сказала эндокринолог.Какие продукты повышают уровень сахара в крови?Алиева убеждена, это прежде всего углеводная пища: сахар, мед, варенье, мармелад, сладкие напитки, шоколад, мороженое, сладости, шербеты, продукты из муки - хлеб, лаваш, макароны, рис и др.Профилактика диабетаСпециалист утверждает, как показывают многочисленные исследования, смена образа жизни является наиболее эффективным средством профилактики диабета."Чтобы избежать этого заболевания, не употребляйте рафинированные углеводы и сахар, регулярно занимайтесь спортом, поддерживайте оптимальный вес, пейте много воды, держитесь дальше от стрессовых ситуаций. Рекомендуется воздержаться от курения и употребления алкогольных напитков. Основную часть рациона должны составлять овощи, фрукты, каши (гречка, овсянка и др.), нежирные молочные продукты, постное мясо, рыба, курица. Лучше есть понемногу, но чаще, чем редко, но при этом объедаться", - сказала Алиева.Читайте также: Какие кожные изменения связаны с раком – эксперт
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здоровье диабет эндокринолог профилактика как питаться подростковый беременных риски профилактика
здоровье диабет эндокринолог профилактика как питаться подростковый беременных риски профилактика
Как избежать сахарного диабета?
По словам эндокринологов, основными факторами, обуславливающими развитие сахарного диабета, являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание.
Сахарный диабет - глобальная медицинская, экономическая и социальная проблема во всем мире. По данным Международной диабетической федерации, в 2021 году на Земле было зарегистрировано 537 млн больных сахарным диабетом. К 2045 году ожидается увеличение их числа до 783 млн. Сахарный диабет находится на третьем месте среди причин смерти после кардиологических и онкологических заболеваний.
Об этом Sputnik Азербайджан
рассказала врач-эндокринолог Шабнам Алиева.
Растет число больных диабетом и среди детей
Более 1,2 млн детей и подростков во всем мире болеют диабетом I типа.
"Он чаще встречается у детей в подростковом возрасте, потому его еще называют болезнью подростков. Стоит отметить, что и у младенцев также отмечаются случаи заболевания диабетом", - сказала эндокринолог.
По ее словам, средний возраст заболевания детей этим недугом - 8 лет.
Риски во время беременности
Повышенный уровень сахара в крови при беременности (так называемый гестационный диабет) является весьма распространенным явлением, это связано с нарушением обмена веществ в организме женщины.
"С этой проблемой сталкиваются в среднем около 7% будущих мам. В большинстве случаев она проходит бесследно после рождения ребенка, но в 10-15% переходит в сахарный диабет II типа. Чтобы этого избежать, необходимо с первых дней беременности правильно питаться (отдавать предпочтение продуктам, в составе которых есть клетчатка, и с низким уровнем содержания жиров), а также поддерживать физическую активность. Кроме того, рекомендуется контролировать вес в период беременности, избегая излишней полноты. Следует исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом (сахар, мед, сладкие напитки, белый рис, хлеб, картофельное пюре, картофельные чипсы, сладости, выпечка, макароны и т.д.), а также содержащие консерванты, красители, насыщенные жиры и трансжиры, фаст-фуд. Все они повышают риск заболевания гестационным диабетом", - сказала Алиева.
Гиподинамия и неправильное питание повышают риск заболевания сахаримым диабетом
По ее словам, основными факторами, обуславливающими развитие сахарного диабета, являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание.
"Здесь речь идет о продуктах, быстро повышающих уровень сахара в крови (сладкие газированные напитки, готовые фруктовые соки, изделия из белой муки, хлеб, рис), красное и переработанное мясо (колбасы, сосиски), насыщенные трансжиры и пакетированные напитки и продукты. Согласно проведенным исследованиям, их ежедневное употребление повышает риск развития диабета II типа на 70%", - сказала эндокринолог.
Какие продукты повышают уровень сахара в крови?
Алиева убеждена, это прежде всего углеводная пища: сахар, мед, варенье, мармелад, сладкие напитки, шоколад, мороженое, сладости, шербеты, продукты из муки - хлеб, лаваш, макароны, рис и др.
"Вредные насыщенные жиры и трансжиры, содержащиеся в готовых фасованных конфетах, чипсах и снэках, увеличивают содержание холестерина в крови, что повышает риск развития диабета. Употребление этих продуктов и сладких газированных напитков ускоряет выработку инсулина поджелудочной железой, что повышает резистентность к нему и способствует развитию заболевания", - сказала врач.
Профилактика диабета
Специалист утверждает, как показывают многочисленные исследования, смена образа жизни является наиболее эффективным средством профилактики диабета.
"Чтобы избежать этого заболевания, не употребляйте рафинированные углеводы и сахар, регулярно занимайтесь спортом, поддерживайте оптимальный вес, пейте много воды, держитесь дальше от стрессовых ситуаций. Рекомендуется воздержаться от курения и употребления алкогольных напитков. Основную часть рациона должны составлять овощи, фрукты, каши (гречка, овсянка и др.), нежирные молочные продукты, постное мясо, рыба, курица. Лучше есть понемногу, но чаще, чем редко, но при этом объедаться", - сказала Алиева.