https://uz.sputniknews.ru/20221025/29461443.html

Как избежать сахарного диабета?

Как избежать сахарного диабета?

По словам эндокринологов, основными факторами, обуславливающими развитие сахарного диабета, являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

2022-10-25T22:00+0500

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Сахарный диабет - глобальная медицинская, экономическая и социальная проблема во всем мире. По данным Международной диабетической федерации, в 2021 году на Земле было зарегистрировано 537 млн больных сахарным диабетом. К 2045 году ожидается увеличение их числа до 783 млн. Сахарный диабет находится на третьем месте среди причин смерти после кардиологических и онкологических заболеваний.Об этом Sputnik Азербайджан рассказала врач-эндокринолог Шабнам Алиева.Растет число больных диабетом и среди детейБолее 1,2 млн детей и подростков во всем мире болеют диабетом I типа.По ее словам, средний возраст заболевания детей этим недугом - 8 лет.Риски во время беременностиПовышенный уровень сахара в крови при беременности (так называемый гестационный диабет) является весьма распространенным явлением, это связано с нарушением обмена веществ в организме женщины."С этой проблемой сталкиваются в среднем около 7% будущих мам. В большинстве случаев она проходит бесследно после рождения ребенка, но в 10-15% переходит в сахарный диабет II типа. Чтобы этого избежать, необходимо с первых дней беременности правильно питаться (отдавать предпочтение продуктам, в составе которых есть клетчатка, и с низким уровнем содержания жиров), а также поддерживать физическую активность. Кроме того, рекомендуется контролировать вес в период беременности, избегая излишней полноты. Следует исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом (сахар, мед, сладкие напитки, белый рис, хлеб, картофельное пюре, картофельные чипсы, сладости, выпечка, макароны и т.д.), а также содержащие консерванты, красители, насыщенные жиры и трансжиры, фаст-фуд. Все они повышают риск заболевания гестационным диабетом", - сказала Алиева.Гиподинамия и неправильное питание повышают риск заболевания сахаримым диабетомПо ее словам, основными факторами, обуславливающими развитие сахарного диабета, являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание."Здесь речь идет о продуктах, быстро повышающих уровень сахара в крови (сладкие газированные напитки, готовые фруктовые соки, изделия из белой муки, хлеб, рис), красное и переработанное мясо (колбасы, сосиски), насыщенные трансжиры и пакетированные напитки и продукты. Согласно проведенным исследованиям, их ежедневное употребление повышает риск развития диабета II типа на 70%", - сказала эндокринолог.Какие продукты повышают уровень сахара в крови?Алиева убеждена, это прежде всего углеводная пища: сахар, мед, варенье, мармелад, сладкие напитки, шоколад, мороженое, сладости, шербеты, продукты из муки - хлеб, лаваш, макароны, рис и др.Профилактика диабетаСпециалист утверждает, как показывают многочисленные исследования, смена образа жизни является наиболее эффективным средством профилактики диабета."Чтобы избежать этого заболевания, не употребляйте рафинированные углеводы и сахар, регулярно занимайтесь спортом, поддерживайте оптимальный вес, пейте много воды, держитесь дальше от стрессовых ситуаций. Рекомендуется воздержаться от курения и употребления алкогольных напитков. Основную часть рациона должны составлять овощи, фрукты, каши (гречка, овсянка и др.), нежирные молочные продукты, постное мясо, рыба, курица. Лучше есть понемногу, но чаще, чем редко, но при этом объедаться", - сказала Алиева.Читайте также: Какие кожные изменения связаны с раком – эксперт

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