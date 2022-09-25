https://uz.sputniknews.ru/20220925/kakie-kojnye-izmeneniya-svyazany-s-rakom--ekspert--28512759.html

Какие кожные изменения связаны с раком – эксперт

Какие кожные изменения связаны с раком – эксперт

Врач рассказал о малознакомых признаках заболеваний.

2022-09-25T08:10+0500

2022-09-25T08:10+0500

2022-09-25T08:10+0500

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кожа

рак

мнение эксперта

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Изменения эпидермиса могут сигнализировать о развитии онкологии и многих других болезнях, считает доктор Томи Митчел.Так, сыпь на груди, сопровождающаяся болью, зудом и покраснением может быть признаком рака молочной железы.Пигментные пятна могут свидетельствовать о развитии в организме опухоли. Вещества, которые выделяет опухоль, способствуют увеличению количества пигментных пятен.Темные пятна подмышками могут говорить о диабете второго типа или преддиабетном состоянии. Пигментацию в зоне подмышек обычно провоцируют солнце, бритье и дезодорант. При необходимости нужно убрать данные раздражители. Если у вас появились пятна в подмышках, складках кожи или паху без видимой на то причины, то стоит обратиться к специалисту.Кроме того, могут появиться ксантомы – отложение жиров в виде узелков. Они имеют желтовато-белый цвет, размер от 1 до 5 мм и круглую или овальную форму. Такие "узелки" могут предупреждать о переизбытке в крови плохого холестерина или развитии диабета.Фиолетовые пятна на коже – это один из самых редких симптомов, который говорит о дефиците кислорода в крови.Наиболее распространенный симптом – зуд. Если на коже появились покраснения, которые сильно чешутся, то это может быть плоский лишай. Данная болезнь не заразна. Она появляется, когда у человека проблемы с иммунитетом.По словам доктора, лишай может быть признаком хронического гастрита, цирроза печени, язвы желудка и сахарного диабета.Читайте также:Чем полезна брокколиТоп-5 лучших продуктов для снижения холестерина

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