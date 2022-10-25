https://uz.sputniknews.ru/20221025/elektronnaya-proverka-lichnosti-sistema-102---innovatsii-na-zaschite-poryadka-29444144.html

Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка

Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка

Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении работникам внутренних дел рассказал о том, как реформы и современные технологии помогают бороться с преступностью в стране.

2022-10-25T11:47+0500

2022-10-25T11:47+0500

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общество

шавкат мирзиёев

поздравление

реформа

инновации

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел рассказал о реформировании системы правопорядка в республике.В стране действует Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022-2025 годы. Документ очерчивает механизмы совместной работы десяти государственных органов по обеспечению безопасности граждан в каждом районе и городе страны.В махаллях появились пункты правопорядка и инспекторы по профилактике, существует практика обсуждения правонарушений, а женские и молодежные активисты помогают отслеживать случаи домашнего насилия и посягательств.В школах начали работать более 2 тыс. инспекторов-психологов, их работа уже начала давать первые положительные результаты.Кроме того, в Узбекистане активно внедряют современные технологии.Кроме того, сейчас в органах правопорядка внедряют систему, благодаря которой инспекторы могут устанавливать личность граждан с помощью электронных устройств на месте, не доставляя их в отделение.Читайте также: Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии

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