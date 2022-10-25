https://uz.sputniknews.ru/20221025/elektronnaya-proverka-lichnosti-sistema-102---innovatsii-na-zaschite-poryadka-29444144.html
Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка
Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка
Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении работникам внутренних дел рассказал о том, как реформы и современные технологии помогают бороться с преступностью в стране.
2022-10-25T11:47+0500
2022-10-25T11:47+0500
2022-10-25T12:03+0500
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поздравление
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел рассказал о реформировании системы правопорядка в республике.В стране действует Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022-2025 годы. Документ очерчивает механизмы совместной работы десяти государственных органов по обеспечению безопасности граждан в каждом районе и городе страны.В махаллях появились пункты правопорядка и инспекторы по профилактике, существует практика обсуждения правонарушений, а женские и молодежные активисты помогают отслеживать случаи домашнего насилия и посягательств.В школах начали работать более 2 тыс. инспекторов-психологов, их работа уже начала давать первые положительные результаты.Кроме того, в Узбекистане активно внедряют современные технологии.Кроме того, сейчас в органах правопорядка внедряют систему, благодаря которой инспекторы могут устанавливать личность граждан с помощью электронных устройств на месте, не доставляя их в отделение.Читайте также: Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии
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узбекистан день работников органов внутренних дел органы правопорядка система 102 обеспечение безопасности махалли инспекторы электронная проверка личности
узбекистан день работников органов внутренних дел органы правопорядка система 102 обеспечение безопасности махалли инспекторы электронная проверка личности
Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка
11:47 25.10.2022 (обновлено: 12:03 25.10.2022)
Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении работникам внутренних дел рассказал о том, как реформы и современные технологии помогают бороться с преступностью в стране.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении
по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел рассказал о реформировании системы правопорядка в республике.
В стране действует Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022-2025 годы. Документ очерчивает механизмы совместной работы десяти государственных органов по обеспечению безопасности граждан в каждом районе и городе страны.
В махаллях появились пункты правопорядка и инспекторы по профилактике, существует практика обсуждения правонарушений, а женские и молодежные активисты помогают отслеживать случаи домашнего насилия и посягательств.
В школах начали работать более 2 тыс. инспекторов-психологов, их работа уже начала давать первые положительные результаты.
Кроме того, в Узбекистане активно внедряют современные технологии.
"С прошлого года внедрена система "102", в автоматическом режиме регистрирующая все заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях. Создание в областных центрах и крупных районах 75 ситуационных центров позволяет дистанционно отслеживать обстановку на улицах и в общественных местах, а также эффективно управлять силами и средствами, предоставленными для обеспечения спокойствия граждан", - рассказал Шавкат Мирзиёев в поздравительном послании.
Кроме того, сейчас в органах правопорядка внедряют систему, благодаря которой инспекторы могут устанавливать личность граждан с помощью электронных устройств на месте, не доставляя их в отделение.
"В нынешней сложной и тревожной обстановке в мире мы все хорошо понимаем, насколько важной задачей является обеспечение безопасности и территориальной целостности страны, укрепление мира и согласия в обществе. Поэтому в последние годы реформированию органов внутренних дел уделяется приоритетное внимание", - подчеркнул президент.