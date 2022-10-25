https://uz.sputniknews.ru/20221025/nastroitsya-na-sozidatelnuyu-rabotu---putin-vystupil-na-koordinatsionnom-sovete-po-svo-29461076.html

"Настроиться на созидательную работу" - Путин выступил на координационном совете по СВО

"Настроиться на созидательную работу" - Путин выступил на координационном совете по СВО

В ходе совещания российский президент подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы для обеспечения потребностей военных на фоне специальной военной операции.

2022-10-25T20:29+0500

2022-10-25T20:29+0500

2022-10-25T20:29+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на совещании правительственного координационного совета по обеспечению потребностей военных на фоне специальной военной операции.В своей речи российский лидер подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы.Президент России дал поручение координационному совету разработать проект целевых задач в ближайшее время.Как подчеркнул Владимир Путин, Россия стоит перед новыми вызовами, которые требуют новых и серьезных подходов.В ходе совещания президент также отметил необходимость создания конкурентной среды и обратной связи для производителей товаров для военнослужащих, чтобы все снаряжение для участников спецоперации было удобным и современным.Читайте также: "Строительство многополярного мира не остановить" - Раиси

россия

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Sputnik Узбекистан

владимир путин совещание координационного совета по обеспечению военнослужащих на фоне специальной военной операции