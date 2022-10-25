"Настроиться на созидательную работу" - Путин выступил на координационном совете по СВО
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
© Sputnik / Алексей Майшев/
В ходе совещания российский президент подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы для обеспечения потребностей военных на фоне специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на совещании правительственного координационного совета по обеспечению потребностей военных на фоне специальной военной операции.
В своей речи российский лидер подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы.
"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона", - сказал Путин.
Президент России дал поручение координационному совету разработать проект целевых задач в ближайшее время.
"Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал он.
Как подчеркнул Владимир Путин, Россия стоит перед новыми вызовами, которые требуют новых и серьезных подходов.
"Теперь новые вызовы. Они серьезные, значительные. Это касается и, повторю, деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны. Но это касается и всей гражданской составляющей, - сказал он. - Прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению".
В ходе совещания президент также отметил необходимость создания конкурентной среды и обратной связи для производителей товаров для военнослужащих, чтобы все снаряжение для участников спецоперации было удобным и современным.
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