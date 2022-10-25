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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221025/nastroitsya-na-sozidatelnuyu-rabotu---putin-vystupil-na-koordinatsionnom-sovete-po-svo-29461076.html
"Настроиться на созидательную работу" - Путин выступил на координационном совете по СВО
"Настроиться на созидательную работу" - Путин выступил на координационном совете по СВО
В ходе совещания российский президент подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы для обеспечения потребностей военных на фоне специальной военной операции.
2022-10-25T20:29+0500
2022-10-25T20:29+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на совещании правительственного координационного совета по обеспечению потребностей военных на фоне специальной военной операции.В своей речи российский лидер подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы.Президент России дал поручение координационному совету разработать проект целевых задач в ближайшее время.Как подчеркнул Владимир Путин, Россия стоит перед новыми вызовами, которые требуют новых и серьезных подходов.В ходе совещания президент также отметил необходимость создания конкурентной среды и обратной связи для производителей товаров для военнослужащих, чтобы все снаряжение для участников спецоперации было удобным и современным.Читайте также: "Строительство многополярного мира не остановить" - Раиси
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владимир путин совещание координационного совета по обеспечению военнослужащих на фоне специальной военной операции
владимир путин совещание координационного совета по обеспечению военнослужащих на фоне специальной военной операции

"Настроиться на созидательную работу" - Путин выступил на координационном совете по СВО

20:29 25.10.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ В. Путин принял участие в международном форуме Российская энергетическая неделя - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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В ходе совещания российский президент подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы для обеспечения потребностей военных на фоне специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на совещании правительственного координационного совета по обеспечению потребностей военных на фоне специальной военной операции.
В своей речи российский лидер подчеркнул необходимость обновления и улучшения административных процедур и нормативно-правовой базы.
"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона", - сказал Путин.
Президент России дал поручение координационному совету разработать проект целевых задач в ближайшее время.
"Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал он.
Как подчеркнул Владимир Путин, Россия стоит перед новыми вызовами, которые требуют новых и серьезных подходов.
"Теперь новые вызовы. Они серьезные, значительные. Это касается и, повторю, деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны. Но это касается и всей гражданской составляющей, - сказал он. - Прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению".
В ходе совещания президент также отметил необходимость создания конкурентной среды и обратной связи для производителей товаров для военнослужащих, чтобы все снаряжение для участников спецоперации было удобным и современным.
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