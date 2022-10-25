https://uz.sputniknews.ru/20221025/obem--tamojennyx-sborov-uvelichilsya-na-40-29444404.html

Объем таможенных сборов увеличился на 40%

Объем таможенных сборов увеличился на 40%

Глава информационной службы таможенного комитета рассказал о современных технологиях, внедряемых в работу таможенных органов республики.

2022-10-25T12:26+0500

2022-10-25T12:26+0500

2022-10-25T12:26+0500

экономика

государственный таможенный комитет узбекистана

таможня

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В государственный бюджет за 9 месяцев поступило 33,2 трлн сумов таможенных сборов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал Хусан Тангриев, руководитель информационной службы Государственного таможенного комитета (ГТК) на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).Льготы по таможенным платежам для участников внешнеэкономической деятельности составили 40,3 трлн сумов. Более 15 тыс. хозяйствующих субъектов оставили эти средства, чтобы использовать их как оборотные. Объем льгот по таможенным сборам увеличились на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, за 9 месяцев таможенные органы пресекли незаконный оборот 1,5 млн табачных изделий, иностранной валюты на сумму $4,3 млн, ювелирных изделий на сумму 12 млрд сумов, 1516 единиц объектов культуры.В работу таможенных органов внедряют современные технологии. Так, информационная система "Управление коррупционными рисками" направлена на минимизацию коррупционных факторов. А информационная система "Таможенно-грузовые операции" способствует созданию единой системы контроля товаров по цепочке "граница – пункты таможенного оформления".Отмена практики повторной подачи документов и запуск информационной системы "Е-Архив" позволяют осуществлять электронное оформление этих документов.Кроме того, интерактивный сервис "Е-Навбат" помогает ускорить проезд грузовых автотранспортных средств через государственную границу.Объем автоматической обработки грузовых деклараций без учета человеческого фактора увеличился с 1,4% до 39%, а в экспорте - до 35%.Читайте также: Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка

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государственный таможенный комитет инновации цифровизация таможенные сборы "управление коррупционными рисками" "таможенно-грузовые операции" "е-навбат" хусан тангриев руководитель информационной службы государственного таможенного комитета