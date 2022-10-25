https://uz.sputniknews.ru/20221025/postavku-gaza-v-uzbekistane-polnostyu-tsifroviziruyut-29449046.html
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Такое поручение дал в ходе совещания президент Шавкат Мирзиёев. Это поможет избежать расточительства в использовании природного газа.
2022-10-25T15:08+0500
2022-10-25T15:08+0500
2022-10-25T15:08+0500
общество
электричество
газ
совещание
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по подготовке отраслей экономики и социальных учреждений к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба главы государства.В настоящее время власти городов и регионов принимают меры по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии. До конца года, по оценкам экспертов, электростанции республики выработают 21 млрд кВт/ч электричества, а в начале следующего года – почти 22 млрд кВт/ч электроэнергии.В осенне-зимний период населению поставят 10 млрд кубометров природного газа. Чтобы избежать расточительства в использовании газа, президент поручил полностью цифровизировать все этапы поставки газа – от скважины до домов потребителей.Власти также организуют доставку сжиженного газа и угля в населенные пункты и социальные объекты, расположенные далеко от газопроводов.Министерство энергетики обязано отслеживать обеспеченность населения энергоресурсами в режиме реального времени.Особое внимание уделили вопросу экономии энергии, в том числе внедрению энергоэффективных технологий во всех учреждениях и в жилых домах.Читайте также: Электронная проверка личности, система "102" - инновации внедряют в органах правопорядка
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узбекистан осенне-зимний период президент шавкат мирзиёев электроснабжение газ цифровизация
узбекистан осенне-зимний период президент шавкат мирзиёев электроснабжение газ цифровизация
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Такое поручение дал в ходе совещания президент Шавкат Мирзиёев. Это поможет избежать расточительства в использовании природного газа.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по подготовке отраслей экономики и социальных учреждений к осенне-зимнему периоду, сообщает
пресс-служба главы государства.
В настоящее время власти городов и регионов принимают меры по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии. До конца года, по оценкам экспертов, электростанции республики выработают 21 млрд кВт/ч электричества, а в начале следующего года – почти 22 млрд кВт/ч электроэнергии.
В осенне-зимний период населению поставят 10 млрд кубометров природного газа. Чтобы избежать расточительства в использовании газа, президент поручил полностью цифровизировать все этапы поставки газа – от скважины до домов потребителей.
Власти также организуют доставку сжиженного газа и угля в населенные пункты и социальные объекты, расположенные далеко от газопроводов.
"Руководители всех отраслей и регионов должны удвоить свою ответственность в этом вопросе, удовлетворить потребности населения, не оставлять без внимания и оперативно решать каждое обращение", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Министерство энергетики обязано отслеживать обеспеченность населения энергоресурсами в режиме реального времени.
Особое внимание уделили вопросу экономии энергии, в том числе внедрению энергоэффективных технологий во всех учреждениях и в жилых домах.