https://uz.sputniknews.ru/20221025/progress-kak-stil-jizni---shadaev-podcherknul-vajnost-razvitiya-telekommunikatsiy-29446527.html
"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
Министр цифрового развития России выступил с приветственной речью на заседании Регионального содружества в области связи. 25.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-25T13:43+0500
2022-10-25T13:43+0500
2022-10-25T13:43+0500
политика
связь
телекоммуникации
шерзод шерматов
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Телекоммуникации являются одной из важнейших сфер современной жизни и власти должны помогать компаниям и ученым идти в ногу со временем. Такое заявление сделал на заседании Ассоциации связи Регионального содружества в области связи министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шадаева, в ходе заседания руководители профильных ведомств планируют обсудить итоги работы ведомств и их участия в международных конференциях по стандартизации электросвязи и подготовку к Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году.В свою очередь, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов обозначил ключевые темы предстоящего заседания.Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.Читайте также: В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото
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связь, телекоммуникации, шерзод шерматов
связь, телекоммуникации, шерзод шерматов
"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
Министр цифрового развития России выступил с приветственной речью на заседании Регионального содружества в области связи.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik.
Телекоммуникации являются одной из важнейших сфер современной жизни и власти должны помогать компаниям и ученым идти в ногу со временем. Такое заявление сделал на заседании Ассоциации связи Регионального содружества в области связи министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Мы видим, что телекоммуникации объективно являются одной из важных сфер нашей жизни. Кроме того, наша работа отвечает необходимости постоянного технологического движения вперёд. Можно сказать, что для нас это не проект, а стиль жизни и важно, чтобы мы как регуляторы, помогали нашим компаниям, нашим инженерам и учёным идти в ногу со временем, создавать самые современные технологии", - подчеркнул он.
По словам Шадаева, в ходе заседания руководители профильных ведомств планируют обсудить итоги работы ведомств и их участия в международных конференциях по стандартизации электросвязи и подготовку к Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году.
В свою очередь, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов обозначил ключевые темы предстоящего заседания.
"Необходимо на заседаниях рассматривать наиболее актуальные вопросы, способствующие активизации творчества в сфере информационных коммуникаций снятие барьеров на пути экономического взаимодействия стран СНГ", - сказал он.
Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.
В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.
Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.