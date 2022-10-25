Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221025/progress-kak-stil-jizni---shadaev-podcherknul-vajnost-razvitiya-telekommunikatsiy-29446527.html
"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
Министр цифрового развития России выступил с приветственной речью на заседании Регионального содружества в области связи. 25.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-25T13:43+0500
2022-10-25T13:43+0500
политика
связь
телекоммуникации
шерзод шерматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/19/29446094_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_f21f6d6fcc527e0c9d483e4481373eb3.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Телекоммуникации являются одной из важнейших сфер современной жизни и власти должны помогать компаниям и ученым идти в ногу со временем. Такое заявление сделал на заседании Ассоциации связи Регионального содружества в области связи министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шадаева, в ходе заседания руководители профильных ведомств планируют обсудить итоги работы ведомств и их участия в международных конференциях по стандартизации электросвязи и подготовку к Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году.В свою очередь, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов обозначил ключевые темы предстоящего заседания.Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.Читайте также: В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/19/29446094_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fac5281561efaaa7ac0a68c6a2c1e5ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
связь, телекоммуникации, шерзод шерматов
связь, телекоммуникации, шерзод шерматов

"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций

13:43 25.10.2022
© SputnikСовместное 58 заседание Совета глав АС РСС и 28 заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС
Совместное 58 заседание Совета глав АС РСС и 28 заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2022
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Министр цифрового развития России выступил с приветственной речью на заседании Регионального содружества в области связи.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Телекоммуникации являются одной из важнейших сфер современной жизни и власти должны помогать компаниям и ученым идти в ногу со временем. Такое заявление сделал на заседании Ассоциации связи Регионального содружества в области связи министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, сообщает корреспондент Sputnik.
"Мы видим, что телекоммуникации объективно являются одной из важных сфер нашей жизни. Кроме того, наша работа отвечает необходимости постоянного технологического движения вперёд. Можно сказать, что для нас это не проект, а стиль жизни и важно, чтобы мы как регуляторы, помогали нашим компаниям, нашим инженерам и учёным идти в ногу со временем, создавать самые современные технологии", - подчеркнул он.
По словам Шадаева, в ходе заседания руководители профильных ведомств планируют обсудить итоги работы ведомств и их участия в международных конференциях по стандартизации электросвязи и подготовку к Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году.
В свою очередь, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов обозначил ключевые темы предстоящего заседания.
"Необходимо на заседаниях рассматривать наиболее актуальные вопросы, способствующие активизации творчества в сфере информационных коммуникаций снятие барьеров на пути экономического взаимодействия стран СНГ", - сказал он.
Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.
В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.
Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.
Читайте также: В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0