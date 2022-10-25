https://uz.sputniknews.ru/20221025/progress-kak-stil-jizni---shadaev-podcherknul-vajnost-razvitiya-telekommunikatsiy-29446527.html

"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций

"Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций

Министр цифрового развития России выступил с приветственной речью на заседании Регионального содружества в области связи. 25.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-25T13:43+0500

2022-10-25T13:43+0500

2022-10-25T13:43+0500

политика

связь

телекоммуникации

шерзод шерматов

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Телекоммуникации являются одной из важнейших сфер современной жизни и власти должны помогать компаниям и ученым идти в ногу со временем. Такое заявление сделал на заседании Ассоциации связи Регионального содружества в области связи министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шадаева, в ходе заседания руководители профильных ведомств планируют обсудить итоги работы ведомств и их участия в международных конференциях по стандартизации электросвязи и подготовку к Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году.В свою очередь, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов обозначил ключевые темы предстоящего заседания.Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.Читайте также: В Самарканде стартовала Неделя информационно-коммуникационных технологий — фото

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связь, телекоммуникации, шерзод шерматов