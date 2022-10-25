https://uz.sputniknews.ru/20221025/s-nachala-goda-uzbekistan-eksportiroval-okolo-16-tys-tonn-finikov-29448229.html
С начала года Узбекистан экспортировал около 16 тыс. тонн хурмы
С начала года Узбекистан экспортировал около 16 тыс. тонн хурмы
Лидерами по экспорту хурмы стали Ферганская, Ташкентская и Сурхандарьинская области.
2022-10-25T14:29+0500
2022-10-25T14:29+0500
2022-10-25T15:22+0500
общество
экспорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. За первые 9 месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал около 16 тыс. тонн хурмы на сумму $9,5 млн. Такие данные опубликовал Государственный комитет по статистике республики.Экспорт хурмы увеличился на 5,3 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.Наибольшее количество хурмы закупили следующие страны:В первую тройку лидеров по экспорту хурмы, по данным Госкомстата, вошли Ферганская (4,6 тыс. тонн), Ташкентская (2,7 тыс. тонн) и Сурхандарьинская области (2 тыс. тонн).Читайте также: Россия лидирует по импорту винограда из Узбекистана
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хурма экспорт статистика госкомстат
хурма экспорт статистика госкомстат
С начала года Узбекистан экспортировал около 16 тыс. тонн хурмы
14:29 25.10.2022 (обновлено: 15:22 25.10.2022)
Лидерами по экспорту хурмы стали Ферганская, Ташкентская и Сурхандарьинская области.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. За первые 9 месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал около 16 тыс. тонн хурмы на сумму $9,5 млн. Такие данные опубликовал Государственный комитет по статистике республики.
Экспорт хурмы увеличился на 5,3 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Наибольшее количество хурмы закупили следующие страны:
Казахстан - 6,5 тыс. тонн
В первую тройку лидеров по экспорту хурмы, по данным Госкомстата, вошли Ферганская (4,6 тыс. тонн), Ташкентская (2,7 тыс. тонн) и Сурхандарьинская области (2 тыс. тонн).