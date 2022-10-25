https://uz.sputniknews.ru/20221025/uzbekistantsy-uchastvovali-v-ucheniyax-komand-bystrogo-reagirovaniya-na-chs-29451915.html

Узбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС

Узбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС

В ходе учений команды из СНГ отрабатывали применение мобильных лабораторий при борьбе со вспышками и эпидемиями инфекционных болезней и реагирование на чрезвычайные ситуации.

2022-10-25T17:12+0500

2022-10-25T17:12+0500

2022-10-25T17:12+0500

общество

учения

снг

предотвращение чс

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Специалисты из Узбекистана принимали участие в совместных международных учениях команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера СНГ.Учения проходили в Саратове на базе мобильных лабораторий Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.Организовал тренинг Российский противочумный институт "Микроб" - базовая организация СНГ по мониторингу, оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации.Участвовали в учениях 86 специалистов по эпидемиологии и лабораторной диагностике опасных заболеваний из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также российских организаций и институтов.В частности, участники тренинга отрабатывали подготовку мобильных лабораторий к выезду, определяли возможности и потребности при развертывании лабораторий, организовывали лабораторную диагностику инфекционных болезней, информационный обмен, оценку и управление биологическими рисками.Сотрудники лабораторий успешно решали задачи, связанные с передвижением мобильных лабораторий, прохождением таможенных процедур, медицинским обеспечением сотрудников, а также отрабатывали симуляцию аварий с биологическими патогенами и их ликвидацию.Читайте также: "Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций

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