https://uz.sputniknews.ru/20221025/v-samarkande-obsudyat-integratsiyu-rossiyskogo-i-uzbekistanskogo-obrazovaniya-29457328.html
В Самарканде обсудят интеграцию российского и узбекистанского образования
В Самарканде обсудят интеграцию российского и узбекистанского образования
Российско-узбекский образовательный форум пройдет в Самаркандском государственном университете 26-27 октября.
2022-10-25T19:15+0500
2022-10-25T19:15+0500
2022-10-25T19:15+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Более ста руководителей российских вузов приедут в Самарканд, где 26-27 октября пройдет IIIРоссийско-узбекский образовательный форум "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности".Представители ведущих высших учебных заведений России и Узбекистана на полях четырех сессий обсудят сотрудничество в подготовке инженеров, учителей и воспитателей, а также обменяются опытом в создании непрерывного образования.С докладами на форуме выступят президент Российского союза ректоров, руководитель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов.Как отметил один из участников форума, первый президент Ассоциации азиатских университетов, президент Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков, мероприятие позволит обсудить глобальные вопросы международного сотрудничества университетов Росси и стран Центральной АзииПо словам Сергея Землюкова, немаловажную роль в процессе международной научно-образовательной интеграции играет информационное взаимодействие.Площадка Sputnik позволяет вести практически полноценный научный диалог между учеными России и стран Центральной Азии. Это важно для проекта, особенно в условиях общероссийской повестки "разворота на Восток", считает Сергей Землюков.Как сообщили в Союзе ректоров России, участники форума планируют подписать целую серию двусторонних документов между российскими и узбекскими университетами.Читайте также: "Прогресс как стиль жизни" - Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
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самарканд узбекистан российско-узбекский образовательный форум интеграция образования производства и науки драйвер экономической активности вузы рустам халмурадов виктор садовничий
самарканд узбекистан российско-узбекский образовательный форум интеграция образования производства и науки драйвер экономической активности вузы рустам халмурадов виктор садовничий
В Самарканде обсудят интеграцию российского и узбекистанского образования
Российско-узбекский образовательный форум пройдет в Самаркандском государственном университете 26-27 октября.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Более ста руководителей российских вузов приедут в Самарканд, где 26-27 октября пройдет IIIРоссийско-узбекский образовательный форум "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности".
Представители ведущих высших учебных заведений России и Узбекистана на полях четырех сессий обсудят сотрудничество в подготовке инженеров, учителей и воспитателей, а также обменяются опытом в создании непрерывного образования.
С докладами на форуме выступят президент Российского союза ректоров, руководитель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов.
Как отметил один из участников форума, первый президент Ассоциации азиатских университетов, президент Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков, мероприятие позволит обсудить глобальные вопросы международного сотрудничества университетов Росси и стран Центральной Азии
"В настоящее время идет формирование глобального общества знаний и экономики знаний, при этом у России и азиатских стран есть сопряжение взглядов на основные вопросы этого глобального будущего, и именно сейчас требуется усиление процессов международной научно-образовательной интеграции на основе лучшего мирового опыта, через совместные проекты, через новые формы трансграничного сотрудничества", – подчеркнул он.
По словам Сергея Землюкова, немаловажную роль в процессе международной научно-образовательной интеграции играет информационное взаимодействие.
"Второй год АлтГУ взаимодействует с информационным агентством Sputnik Узбекистан: за это время журналистами агентства подготовлено 14 материалов о проекте, с привлечением известных ученых из ведущих университетов Узбекистана, которые комментируют итоги наших международных экспедиций и теоретические разработки в сфере изучения древней тюркской истории и культуры в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая". Формат комментария позволяет нашим коллегам делиться своим опытом и рассказывать на страницах информагентства о своих исследованиях", - отметил он.
Площадка Sputnik позволяет вести практически полноценный научный диалог между учеными России и стран Центральной Азии. Это важно для проекта, особенно в условиях общероссийской повестки "разворота на Восток", считает Сергей Землюков.
Как сообщили в Союзе ректоров России, участники форума планируют подписать целую серию двусторонних документов между российскими и узбекскими университетами.