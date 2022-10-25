https://uz.sputniknews.ru/20221025/ya-probujdayu-v-detyax-veru-v-pobedu--bokser-baxodir-djalolov-29460307.html
"Я пробуждаю в детях веру в победу" – боксер Баходир Джалолов
"Я пробуждаю в детях веру в победу" – боксер Баходир Джалолов
Чемпион мира по боксу, узбекистанец Баходир Джалолов рассказал корреспонденту Sputnik о недавно открывшейся школе бокса.
2022-10-25T21:10+0500
2022-10-25T21:10+0500
2022-10-25T21:10+0500
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школа
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Узбекистанские спортсмены добиваются все более внушительных успехов на мировом уровне. В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik чемпион мира по боксу Баходир Джалолов рассказал о недавно открывшейся школе бокса.Баходир Джалолов – чемпион мира по боксу, 3-кратный чемпион Азии, обладатель Кубка мира, чемпион летних Олимпийских игр в Токио-2020. По инициативе президента в Узбекистане недавно открылась спортивная школа имени Баходира Джалолова.В спортшколу уже приняли 25 детей, учащихся в 5 классе. В настоящее время все тренировки проходят в Училище олимпийского резерва республики. Отдельное здание школы уже строится, его сдадут к сентябрю следующего года. Всего в школе будут учиться 175 учеников с 5 по 11 классы.Занимается с ребятами тренер национальной сборной Узбекистана, Толкин Киличев. Тренировать юных спортсменов также будут тренеры Колледжа олимпийских резервов республики.По инициативе Шавката Мирзиёева в республике откроется еще одна школа олимпийского резерва – спортшкола известной гимнастки, 8-кратной участницы Олимпийских игр Оксаны Чусовитиной. В ней будут учиться 165 юных спортсменов.Читайте также: В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
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боксер чемпион мира по боксу баходир джалолов спортивная школа интервью
боксер чемпион мира по боксу баходир джалолов спортивная школа интервью
"Я пробуждаю в детях веру в победу" – боксер Баходир Джалолов
Чемпион мира по боксу, узбекистанец Баходир Джалолов рассказал корреспонденту Sputnik о недавно открывшейся школе бокса.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik.
Узбекистанские спортсмены добиваются все более внушительных успехов на мировом уровне. В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik
чемпион мира по боксу Баходир Джалолов рассказал о недавно открывшейся школе бокса.
Баходир Джалолов – чемпион мира по боксу, 3-кратный чемпион Азии, обладатель Кубка мира, чемпион летних Олимпийских игр в Токио-2020. По инициативе президента в Узбекистане недавно открылась спортивная школа имени Баходира Джалолова.
“Я давно планировал открыть школу бокса. После того, как я стал чемпионом на летних Олимпийских играх в Токио-2020, президент нашей страны официально дал разрешение на открытие этой школы. Моя цель – тренировать молодых боксеров-профессионалов и способствовать развитию бокса в Узбекистане”, – говорит Баходир Джалолов.
В спортшколу уже приняли 25 детей, учащихся в 5 классе. В настоящее время все тренировки проходят в Училище олимпийского резерва республики. Отдельное здание школы уже строится, его сдадут к сентябрю следующего года. Всего в школе будут учиться 175 учеников с 5 по 11 классы.
“Я беру детей в школу бокса бесплатно, отбираю их, исходя из их интереса к боксу и способностей”, — говорит боксер.
Занимается с ребятами тренер национальной сборной Узбекистана, Толкин Киличев. Тренировать юных спортсменов также будут тренеры Колледжа олимпийских резервов республики.
"Победа не приходит сама по себе. Когда выходишь на поединок, в первую очередь важен настрой, и только потом – физическая сила. Работая с детьми, я прививаю им внутреннюю веру в победу. И тогда им остается только учиться и постоянно тренироваться", – говорит Баходир Джалалов.
По инициативе Шавката Мирзиёева в республике откроется еще одна школа олимпийского резерва – спортшкола известной гимнастки, 8-кратной участницы Олимпийских игр Оксаны Чусовитиной. В ней будут учиться 165 юных спортсменов.