https://uz.sputniknews.ru/20221025/ya-probujdayu-v-detyax-veru-v-pobedu--bokser-baxodir-djalolov-29460307.html

"Я пробуждаю в детях веру в победу" – боксер Баходир Джалолов

"Я пробуждаю в детях веру в победу" – боксер Баходир Джалолов

Чемпион мира по боксу, узбекистанец Баходир Джалолов рассказал корреспонденту Sputnik о недавно открывшейся школе бокса.

2022-10-25T21:10+0500

2022-10-25T21:10+0500

2022-10-25T21:10+0500

спорт

бокс

школа

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Узбекистанские спортсмены добиваются все более внушительных успехов на мировом уровне. В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik чемпион мира по боксу Баходир Джалолов рассказал о недавно открывшейся школе бокса.Баходир Джалолов – чемпион мира по боксу, 3-кратный чемпион Азии, обладатель Кубка мира, чемпион летних Олимпийских игр в Токио-2020. По инициативе президента в Узбекистане недавно открылась спортивная школа имени Баходира Джалолова.В спортшколу уже приняли 25 детей, учащихся в 5 классе. В настоящее время все тренировки проходят в Училище олимпийского резерва республики. Отдельное здание школы уже строится, его сдадут к сентябрю следующего года. Всего в школе будут учиться 175 учеников с 5 по 11 классы.Занимается с ребятами тренер национальной сборной Узбекистана, Толкин Киличев. Тренировать юных спортсменов также будут тренеры Колледжа олимпийских резервов республики.По инициативе Шавката Мирзиёева в республике откроется еще одна школа олимпийского резерва – спортшкола известной гимнастки, 8-кратной участницы Олимпийских игр Оксаны Чусовитиной. В ней будут учиться 165 юных спортсменов.Читайте также: В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо

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