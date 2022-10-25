https://uz.sputniknews.ru/20221025/zavod-ochakovo-nachal-postavlyat-kolu-v-uzbekistan-29450092.html

Завод "Очаково" начал поставлять "Колу" в Узбекистан

Завод "Очаково" начал поставлять "Колу" в Узбекистан

Российский завод пива и безалкогольных напитков будет экспортировать в страны Центральной Азии аналоги популярных газированных напитков.

2022-10-25T15:49+0500

2022-10-25T15:49+0500

2022-10-25T15:49+0500

общество

россия

узбекистан

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/19/29445712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4793eac1af6d109244a8c0733d92a4f8.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Российский завод "Очаково" начал поставлять в Узбекистан и Казахстан газированные напитки CoolCola, Fancy и Street, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на пресс-службу компании.В Узбекистан напитки пока поставляют только в одной форме: в алюминиевых банках объемом 0,33 литра. Сейчас эти напитки можно найти в оптовых и розничных торговых точках по всей территории республики. В ближайшее время компания планирует начать поставку в крупные торговые сети Узбекистана, такие как "Корзинка", "Макро", "Азия".CoolCola, Fancy и Street — аналоги напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite американской Coca-Cola Company.Компания CocaColaобъявила о приостановке своей деятельности в России в марте, а о своем уходе с российского рынка в середине июня.Завод "Очаково" начал производить российские аналоги популярных напитков в марте, а к августу наладил выпуск напитков во всех форматах упаковки – от металлических банок до пластиковых и стеклянных бутылок.Читайте также: "Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия завод "очаково" узбекистан казахстан газированные напитки экспорт торговые сети