https://uz.sputniknews.ru/20221025/zavod-ochakovo-nachal-postavlyat-kolu-v-uzbekistan-29450092.html
Завод "Очаково" начал поставлять "Колу" в Узбекистан
Завод "Очаково" начал поставлять "Колу" в Узбекистан
Российский завод пива и безалкогольных напитков будет экспортировать в страны Центральной Азии аналоги популярных газированных напитков.
2022-10-25T15:49+0500
2022-10-25T15:49+0500
2022-10-25T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Российский завод "Очаково" начал поставлять в Узбекистан и Казахстан газированные напитки CoolCola, Fancy и Street, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на пресс-службу компании.В Узбекистан напитки пока поставляют только в одной форме: в алюминиевых банках объемом 0,33 литра. Сейчас эти напитки можно найти в оптовых и розничных торговых точках по всей территории республики. В ближайшее время компания планирует начать поставку в крупные торговые сети Узбекистана, такие как "Корзинка", "Макро", "Азия".CoolCola, Fancy и Street — аналоги напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite американской Coca-Cola Company.Компания CocaColaобъявила о приостановке своей деятельности в России в марте, а о своем уходе с российского рынка в середине июня.Завод "Очаково" начал производить российские аналоги популярных напитков в марте, а к августу наладил выпуск напитков во всех форматах упаковки – от металлических банок до пластиковых и стеклянных бутылок.Читайте также: "Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана
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россия завод "очаково" узбекистан казахстан газированные напитки экспорт торговые сети
россия завод "очаково" узбекистан казахстан газированные напитки экспорт торговые сети
Завод "Очаково" начал поставлять "Колу" в Узбекистан
Российский завод пива и безалкогольных напитков будет экспортировать в страны Центральной Азии аналоги популярных газированных напитков.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Российский завод "Очаково" начал поставлять в Узбекистан и Казахстан газированные напитки CoolCola, Fancy и Street, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на пресс-службу компании.
"АО МПБК "Очаково" в октябре 2022 года совершил первые отгрузки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан", — говорится в сообщении пресс-службы.
В Узбекистан напитки пока поставляют только в одной форме: в алюминиевых банках объемом 0,33 литра. Сейчас эти напитки можно найти в оптовых и розничных торговых точках по всей территории республики. В ближайшее время компания планирует начать поставку в крупные торговые сети Узбекистана, такие как "Корзинка", "Макро", "Азия".
"Развитие экспортных рынков будет идти одновременно с российским. Мы видим очень положительную динамику и готовы инвестировать в это направление", – заявил генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов.
CoolCola, Fancy и Street — аналоги напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite американской Coca-Cola Company.
Компания CocaColaобъявила о приостановке своей деятельности в России в марте, а о своем уходе с российского рынка в середине июня.
Завод "Очаково" начал производить российские аналоги популярных напитков в марте, а к августу наладил выпуск напитков во всех форматах упаковки – от металлических банок до пластиковых и стеклянных бутылок.