https://uz.sputniknews.ru/20221026/29490183.html

"Наша общая задача - укрепить мир в СНГ": Путин встретился с руководителями спецслужб

"Наша общая задача - укрепить мир в СНГ": Путин встретился с руководителями спецслужб

По словам российского президента, ни Содружество в целом, ни страны СНГ по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами, как сейчас.

2022-10-26T18:44+0500

2022-10-26T18:44+0500

2022-10-26T18:44+0500

россия

владимир путин

борьба с терроризмом

спецслужбы

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Уровень опасности, которую представляют террористические группировки, на территории СНГ не снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества.По словам Путина, ни Содружество в целом, ни страны СНГ по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами.Одна из приоритетных задач — совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества, подчеркнул российский лидер. По его словам, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве СНГ.Путин добавил, что серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия."В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь не только о стрелковом оружии. Сохраняется риск попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", — заключил президент.Читайте также: "Настроиться на созидательную работу" — Путин выступил на координационном совете по СВО

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