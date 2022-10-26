https://uz.sputniknews.ru/20221026/29490183.html
"Наша общая задача - укрепить мир в СНГ": Путин встретился с руководителями спецслужб
"Наша общая задача - укрепить мир в СНГ": Путин встретился с руководителями спецслужб
По словам российского президента, ни Содружество в целом, ни страны СНГ по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами, как сейчас.
2022-10-26T18:44+0500
2022-10-26T18:44+0500
2022-10-26T18:44+0500
россия
владимир путин
борьба с терроризмом
спецслужбы
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Уровень опасности, которую представляют террористические группировки, на территории СНГ не снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества.По словам Путина, ни Содружество в целом, ни страны СНГ по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами.Одна из приоритетных задач — совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества, подчеркнул российский лидер. По его словам, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве СНГ.Путин добавил, что серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия."В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь не только о стрелковом оружии. Сохраняется риск попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", — заключил президент.Читайте также: "Настроиться на созидательную работу" — Путин выступил на координационном совете по СВО
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россия владимир путин встреча с руководителями служб безопасности снг терроризм террористические группировки
россия владимир путин встреча с руководителями служб безопасности снг терроризм террористические группировки
"Наша общая задача - укрепить мир в СНГ": Путин встретился с руководителями спецслужб
По словам российского президента, ни Содружество в целом, ни страны СНГ по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами, как сейчас.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Уровень опасности, которую представляют террористические группировки, на территории СНГ не снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества.
"Террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион", — отметил он.
По словам Путина, ни Содружество в целом, ни страны СНГ по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами.
"Наша общая задача — максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений", — сказал президент России.
Одна из приоритетных задач — совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества, подчеркнул российский лидер. По его словам, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве СНГ.
"Важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом. В последнее время в этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах Содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты", — отметил он.
Путин добавил, что серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия.
"В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь не только о стрелковом оружии. Сохраняется риск попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", — заключил президент.