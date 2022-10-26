https://uz.sputniknews.ru/20221026/natsionalnaya-biblioteka-uzbekistana-perexodit-na-kruglosutochnyy-rejim-raboty-29476414.html

Национальная библиотека Узбекистана переходит на круглосуточный режим работы

Национальная библиотека Узбекистана переходит на круглосуточный режим работы

В настоящее время министерства и ведомства согласовывают новый режим работы библиотеки.

2022-10-26T15:24+0500

2022-10-26T15:24+0500

2022-10-26T15:24+0500

общество

национальная библиотека узбекистана имени алишера навои

режим работы

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Национальная библиотека Узбекистана скоро перейдет на круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев.“По вашему запросу я связался с Агентством информации и массовых коммуникаций и руководством Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. Они объявили, что библиотека скоро будет работать круглосуточно и без выходных. Сейчас ведется работа с министерством и ведомствами по официальному запуску процесса”, — написал он.В частности, профильные ведомства в настоящее время согласовывают вопросы работы в ночное время и заработной платы сотрудникам.В настоящее время Национальная библиотека Узбекистана работает с 8.00 до 21.00, а в выходные - с 9.00 до 17.00.Читайте также: В школах будут преподавать узбекский язык жестов и азбуку Брайля

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Sputnik Узбекистан

национальная библиотека узбекистана имени алишера навои режим работы круглосуточно без выходных