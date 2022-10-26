https://uz.sputniknews.ru/20221026/natsionalnaya-biblioteka-uzbekistana-perexodit-na-kruglosutochnyy-rejim-raboty-29476414.html
Национальная библиотека Узбекистана переходит на круглосуточный режим работы
Национальная библиотека Узбекистана переходит на круглосуточный режим работы
В настоящее время министерства и ведомства согласовывают новый режим работы библиотеки.
2022-10-26T15:24+0500
2022-10-26T15:24+0500
2022-10-26T15:24+0500
общество
национальная библиотека узбекистана имени алишера навои
режим работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0e/15596234_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a526e42938af4f1449252acb097d5d6.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Национальная библиотека Узбекистана скоро перейдет на круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев.“По вашему запросу я связался с Агентством информации и массовых коммуникаций и руководством Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. Они объявили, что библиотека скоро будет работать круглосуточно и без выходных. Сейчас ведется работа с министерством и ведомствами по официальному запуску процесса”, — написал он.В частности, профильные ведомства в настоящее время согласовывают вопросы работы в ночное время и заработной платы сотрудникам.В настоящее время Национальная библиотека Узбекистана работает с 8.00 до 21.00, а в выходные - с 9.00 до 17.00.Читайте также: В школах будут преподавать узбекский язык жестов и азбуку Брайля
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0e/15596234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5825a4cc92fcbc5366a92592c9b5faf4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальная библиотека узбекистана имени алишера навои режим работы круглосуточно без выходных
национальная библиотека узбекистана имени алишера навои режим работы круглосуточно без выходных
Национальная библиотека Узбекистана переходит на круглосуточный режим работы
В настоящее время министерства и ведомства согласовывают новый режим работы библиотеки.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
Национальная библиотека Узбекистана скоро перейдет на круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Twitter
сообщил директор Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев.
“По вашему запросу я связался с Агентством информации и массовых коммуникаций и руководством Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. Они объявили, что библиотека скоро будет работать круглосуточно и без выходных. Сейчас ведется работа с министерством и ведомствами по официальному запуску процесса”, — написал он.
В частности, профильные ведомства в настоящее время согласовывают вопросы работы в ночное время и заработной платы сотрудникам.
В настоящее время Национальная библиотека Узбекистана работает с 8.00 до 21.00, а в выходные - с 9.00 до 17.00.