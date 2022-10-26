https://uz.sputniknews.ru/20221026/nauka-i-obrazovanie-mogut-stat-lokomotivami-sotrudnichestva-stran---sadovnichiy-29486898.html
"Наука и образование могут стать локомотивами сотрудничества стран", - Садовничий
"Наука и образование могут стать локомотивами сотрудничества стран", - Садовничий
Ректор МГУ, президент Российского союза ректоров выступил на Российско-узбекском образовательном форуме в Самарканде.
2022-10-26T18:03+0500
2022-10-26T18:03+0500
2022-10-26T18:03+0500
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. России и Узбекистану удалось выстроить комплексное многовекторное сотрудничество в образовательной сфере.Об этом заявил президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий на III Российско-Узбекском образовательном форуме "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности" в Самарканде.Первый форум ректоров России и Узбекистана проходил пять лет назад, напомнил он. Объединение дало мощный импульс для взаимодействия образовательных организаций двух стран.Ключевым моментом в этом плане остается вопрос изучения и преподавания русского языка, напомнил он. В этой сфере страны реализуют целый ряд проектов.В 2020 году стартовал совместный гуманитарный проект “Класс!”, направленный на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане.2021 года действует проект “Малыш”. Его цель - оценка качества воспитательной и образовательной деятельности в учреждениях дошкольного образования Узбекистана и совершенствование преподавания русского языка.Важной площадкой для развития двустороннего сотрудничества являются филиалы российских вузов.Напомним, Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИК, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.В Российско-узбекском образовательном форуме "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности", который проходит в Самарканде 26-27 октября, принимают участие более руководителей российских вузов. В рамках форума ведущие российские вузы подписали соглашения о сотрудничестве.Читайте также: Ведущие российские университеты будут сотрудничать с вузами Узбекистана
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российско-узбекский образовательный форум мгу виктор садовничий
российско-узбекский образовательный форум мгу виктор садовничий
"Наука и образование могут стать локомотивами сотрудничества стран", - Садовничий
Ректор МГУ, президент Российского союза ректоров выступил на Российско-узбекском образовательном форуме в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. России и Узбекистану удалось выстроить комплексное многовекторное сотрудничество в образовательной сфере.
Об этом заявил президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий на III Российско-Узбекском образовательном форуме "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности" в Самарканде.
"Связи между университетами России и Узбекистана – убедительный пример того, как наука и образование могут стать локомотивами сотрудничества двух крупных экономик, двух стран, ставящих перед собой масштабные задачи в области технологического развития", - отметил Виктор Садовничий.
Первый форум ректоров России и Узбекистана проходил пять лет назад, напомнил он. Объединение дало мощный импульс для взаимодействия образовательных организаций двух стран.
"Наш диалог постоянно расширяется, пополняется линейка общих инициатив и проектов. Это и совместные образовательные программы, и академический обмен, и двухсторонние исследовательские площадки", - отметил он.
Ключевым моментом в этом плане остается вопрос изучения и преподавания русского языка, напомнил он. В этой сфере страны реализуют целый ряд проектов.
В 2020 году стартовал совместный гуманитарный проект “Класс!”, направленный на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане.
2021 года действует проект “Малыш”. Его цель - оценка качества воспитательной и образовательной деятельности в учреждениях дошкольного образования Узбекистана и совершенствование преподавания русского языка.
Важной площадкой для развития двустороннего сотрудничества являются филиалы российских вузов.
Напомним, Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИК, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
В Российско-узбекском образовательном форуме "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности", который проходит в Самарканде 26-27 октября, принимают участие более руководителей российских вузов. В рамках форума ведущие российские вузы подписали соглашения о сотрудничестве.