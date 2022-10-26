https://uz.sputniknews.ru/20221026/veduschie-rossiyskie-universitety-budut-sotrudnichat-s-vuzami-uzbekistana-29469270.html

Ведущие российские университеты будут сотрудничать с вузами Узбекистана

Ведущие российские университеты будут сотрудничать с вузами Узбекистана

Представители МГТУ имени Баумана, МГУ, РХТУ имени Менделеева, госуниверситетов Нижнего Новгорода, Казани, Воронежской области и других вузов участвуют в Российско-узбекском образовательном форуме в Самарканде.

2022-10-26T12:03+0500

2022-10-26T12:03+0500

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узбекистан

вузы

самарканд

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В Самарканде проходит Российско-узбекский образовательный форум "Интеграция образования, производства и науки – драйвер экономической эффективности".В рамках форума ректоры МГТУ имени Баумана и Андижанского машиностроительного института подписали Соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik. Предприятие "Щелково Агрохим" договорился о разработке наукоемких проектов в агрохимии с Каршинским государственным университетом.Ташкентский университет востоковедения подписал четыре соглашения о сотрудничестве с МГИМО.Подобные же соглашения в рамках форума подпишут и другие российские вузы. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует заключить соглашения с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Самаркандским, Каракалпакским госуниверситетами, Ташкентским юридическим университетом.Алтайский госуниверситет заключит соглашение о сотрудничестве с Самаркандским госуниверситетом; Казанский госуниверситет подпишет аналогичный документ с Ташкентским юридическим университетом, Нижегородский госуниверситет – с Ферганским, а Белгородский – с Каршинским госуниверситетами.Участие в форуме принимают представители ведущих вузов Узбекистана, а также 54 российских учебных заведений, среди которых МГТУ имени Баумана, МГУ, РХТУ имени Менделеева, госуниверситеты Нижнего Новгорода, Казани, Воронежской области и другие ведущие учебные заведения. В состав российской делегации также входят представители президентской администрации, Госдумы, профильных министерств и ведомств.Читайте также: В Самарканде обсудят интеграцию российского и узбекистанского образования

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