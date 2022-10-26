https://uz.sputniknews.ru/20221026/otaplivat-teplitsy-uglem-vygodnee-chem-gazom-dokazali-predprinimateli-tashoblasti--29495486.html
Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти
Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти
Минэнерго призвало владельцев теплиц, работающих на природном газе, искать другие источники энергии. 26.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-26T20:46+0500
2022-10-26T20:46+0500
2022-10-26T20:46+0500
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В преддверии осенне-зимнего сезона Министерство энергетики Узбекистана призвало владельцев теплиц, работающих на природном газе, искать другие источники энергии.Часть теплиц в Ташкентской области уже адаптировали для отопления углем. Журналисты получили возможность познакомиться с работой таких теплиц, сообщает корреспондент Sputnik.Пресс-тур организовали представители министерства совместно с “Узнефтегазинспекцией”, АО "Узтрансгаз" и АО "Ҳудудгазтаминот”.Теплица, принадлежащая ООО “Komolabegim Agro Food”, использует уголь вместо газа с 2019 года.Площадь теплицы - 6 гектаров. Здесь в основном выращивают помидоры и другие овощи.Дешевое топливоПо словам предпринимателя, уголь дешевле, чем природный газ. Благодаря этому себестоимость продукции не растет. Теплица зарабатывает за сезон в среднем 1 млрд 320 млн сумов, расходуя на выращивание овощей в среднем 432 млн сумов. Соответственно, чистая прибыль составляет 885 млн сумов.Эксперт “Узнефтегазинспекции” ответил на вопрос о влиянии угля на окружающую среду.“С экологической точки зрения, при сжигании как природного газа, так и угля выделяется оксид азота. Но для использования угольного топлива требуется дополнительное очищающее оборудование, оно снижает количество вредных выбросов в атмосферу”, — говорит инспектор “Узнефтегазинспекции” Бобур Набиев.Читайте также: В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности
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энергетика, сельское хозяйство
энергетика, сельское хозяйство
Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти
Минэнерго призвало владельцев теплиц, работающих на природном газе, искать другие источники энергии.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В преддверии осенне-зимнего сезона Министерство энергетики Узбекистана призвало владельцев теплиц, работающих на природном газе, искать другие источники энергии.
Часть теплиц в Ташкентской области уже адаптировали для отопления углем. Журналисты получили возможность познакомиться с работой таких теплиц, сообщает корреспондент Sputnik
.
Пресс-тур организовали представители министерства совместно с “Узнефтегазинспекцией”, АО "Узтрансгаз" и АО "Ҳудудгазтаминот”.
Теплица, принадлежащая ООО “Komolabegim Agro Food”, использует уголь вместо газа с 2019 года.
Площадь теплицы - 6 гектаров. Здесь в основном выращивают помидоры и другие овощи.
"Наш основной клиент – Россия, мы экспортируем 600-700 тонн помидоров в год. Выращивая овощи для хранения зимой, мы в первую очередь думаем о возможности их хранения. В этом отношении очень удобно поддерживать постоянную температуру с помощью угля", – рассказывает предприниматель Абдушукр Умаров.
Дешевое топливо
По словам предпринимателя, уголь дешевле, чем природный газ. Благодаря этому себестоимость продукции не растет. Теплица зарабатывает за сезон в среднем 1 млрд 320 млн сумов, расходуя на выращивание овощей в среднем 432 млн сумов. Соответственно, чистая прибыль составляет 885 млн сумов.
Эксперт “Узнефтегазинспекции” ответил на вопрос о влиянии угля на окружающую среду.
“С экологической точки зрения, при сжигании как природного газа, так и угля выделяется оксид азота. Но для использования угольного топлива требуется дополнительное очищающее оборудование, оно снижает количество вредных выбросов в атмосферу”, — говорит инспектор “Узнефтегазинспекции” Бобур Набиев.