https://uz.sputniknews.ru/20221026/otaplivat-teplitsy-uglem-vygodnee-chem-gazom-dokazali-predprinimateli-tashoblasti--29495486.html

Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти

Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти

Минэнерго призвало владельцев теплиц, работающих на природном газе, искать другие источники энергии. 26.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-26T20:46+0500

2022-10-26T20:46+0500

2022-10-26T20:46+0500

общество

энергетика

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В преддверии осенне-зимнего сезона Министерство энергетики Узбекистана призвало владельцев теплиц, работающих на природном газе, искать другие источники энергии.Часть теплиц в Ташкентской области уже адаптировали для отопления углем. Журналисты получили возможность познакомиться с работой таких теплиц, сообщает корреспондент Sputnik.Пресс-тур организовали представители министерства совместно с “Узнефтегазинспекцией”, АО "Узтрансгаз" и АО "Ҳудудгазтаминот”.Теплица, принадлежащая ООО “Komolabegim Agro Food”, использует уголь вместо газа с 2019 года.Площадь теплицы - 6 гектаров. Здесь в основном выращивают помидоры и другие овощи.Дешевое топливоПо словам предпринимателя, уголь дешевле, чем природный газ. Благодаря этому себестоимость продукции не растет. Теплица зарабатывает за сезон в среднем 1 млрд 320 млн сумов, расходуя на выращивание овощей в среднем 432 млн сумов. Соответственно, чистая прибыль составляет 885 млн сумов.Эксперт “Узнефтегазинспекции” ответил на вопрос о влиянии угля на окружающую среду.“С экологической точки зрения, при сжигании как природного газа, так и угля выделяется оксид азота. Но для использования угольного топлива требуется дополнительное очищающее оборудование, оно снижает количество вредных выбросов в атмосферу”, — говорит инспектор “Узнефтегазинспекции” Бобур Набиев.Читайте также: В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности

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