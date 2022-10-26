https://uz.sputniknews.ru/20221026/rossiyskie-it-kompanii-doljny-rabotat-na-operejenie--glava-innotex-29492911.html
Российские IT-компании должны работать на опережение – глава "Иннотех"
Российские IT-компании должны работать на опережение – глава "Иннотех"
Дмитрий Харитонов заявил, что всем игрокам рынка информационных технологий нужно разрабатывать технологии, которые понадобятся не сегодня, а завтра.
2022-10-26T19:27+0500
2022-10-26T19:27+0500
2022-10-26T19:27+0500
общество
it-технологии
самарканд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1a/29494170_0:0:843:474_1920x0_80_0_0_4b4a417f404f92c461b2855b1b81f34c.png
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Российские компании сектора информационных технологий в условиях ухода западных производителей с рынка России должны заниматься не только импортозамещением, а еще и "импортоопережением", разрабатывая инновационные технологии завтрашнего дня.Такое заявление сделал генеральный директор российской группы "Иннотех" Дмитрий Харитонов на панельной сессии совместного заседания Совета глав администраций связи в Самарканде.По его словам, одна из ключевых задач для всего российского информационного сообщества – обеспечить технологическую независимость от иностранного программного обеспечения для повышения защищенности от киберугроз и наращивания собственного технологического потенциала.Харитонов также считает, что влияние внешних факторов усиливается, и вчерашние партнеры могут в кратчайшие сроки прекратить сотрудничество, отозвать лицензии и заморозить поставки. Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.Читайте также: "Прогресс как стиль жизни" — Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
самарканд
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1a/29494170_22:0:751:547_1920x0_80_0_0_273658a29a8915c6df20d8a4b7c6ce0a.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
неделя информационно-коммуникационных технологий ictweek uzbekistan2022 иннотех дмитрий харитонов
неделя информационно-коммуникационных технологий ictweek uzbekistan2022 иннотех дмитрий харитонов
Российские IT-компании должны работать на опережение – глава "Иннотех"
Дмитрий Харитонов заявил, что всем игрокам рынка информационных технологий нужно разрабатывать технологии, которые понадобятся не сегодня, а завтра.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Российские компании сектора информационных технологий в условиях ухода западных производителей с рынка России должны заниматься не только импортозамещением, а еще и "импортоопережением", разрабатывая инновационные технологии завтрашнего дня.
Такое заявление сделал генеральный директор российской группы "Иннотех" Дмитрий Харитонов на панельной сессии совместного заседания Совета глав администраций связи в Самарканде.
По его словам, одна из ключевых задач для всего российского информационного сообщества – обеспечить технологическую независимость от иностранного программного обеспечения для повышения защищенности от киберугроз и наращивания собственного технологического потенциала.
"Сегодня всем игрокам рынка необходимо заниматься импортоопережением, то есть разрабатывать и внедрять те технологии, которые замещают не сегодняшний импорт, а тот, который нам понадобится завтра", - отметил глава "Иннотех".
Харитонов также считает, что влияние внешних факторов усиливается, и вчерашние партнеры могут в кратчайшие сроки прекратить сотрудничество, отозвать лицензии и заморозить поставки.
"Именно поэтому так важно работать над развитием технологического суверенитета", - добавил гендиректор российской компании.
Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.
В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.
Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.