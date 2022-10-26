https://uz.sputniknews.ru/20221026/rossiyskie-it-kompanii-doljny-rabotat-na-operejenie--glava-innotex-29492911.html

Российские IT-компании должны работать на опережение – глава "Иннотех"

Российские IT-компании должны работать на опережение – глава "Иннотех"

Дмитрий Харитонов заявил, что всем игрокам рынка информационных технологий нужно разрабатывать технологии, которые понадобятся не сегодня, а завтра.

2022-10-26T19:27+0500

2022-10-26T19:27+0500

2022-10-26T19:27+0500

общество

it-технологии

самарканд

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Российские компании сектора информационных технологий в условиях ухода западных производителей с рынка России должны заниматься не только импортозамещением, а еще и "импортоопережением", разрабатывая инновационные технологии завтрашнего дня.Такое заявление сделал генеральный директор российской группы "Иннотех" Дмитрий Харитонов на панельной сессии совместного заседания Совета глав администраций связи в Самарканде.По его словам, одна из ключевых задач для всего российского информационного сообщества – обеспечить технологическую независимость от иностранного программного обеспечения для повышения защищенности от киберугроз и наращивания собственного технологического потенциала.Харитонов также считает, что влияние внешних факторов усиливается, и вчерашние партнеры могут в кратчайшие сроки прекратить сотрудничество, отозвать лицензии и заморозить поставки. Заседание Регионального содружества в области связи (РСС) проходит в Самарканде в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan2022.В рамках недели также пройдут международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет выставка информационных технологий страны ICTEXPO.Неделя информационно-коммуникационных технологий продлится до 27 октября.Читайте также: "Прогресс как стиль жизни" — Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций

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