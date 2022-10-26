https://uz.sputniknews.ru/20221026/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-v-astane-29476977.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Астане

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Астане

В столице Казахстана пройдет саммит "Центральная Азия – Европейский Союз".

2022-10-26T16:03+0500

2022-10-26T16:03+0500

2022-10-26T16:03+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29284365_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_be178f82a5e664b76d3eb1000ae25e49.jpg

ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября вылетит в Астану, где примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", сообщает пресс-служба главы государства.Ожидается, что в саммите примут участие главы центральноазиатских государств и президент Евросоюза Шарль Мишель.После саммита Шарль Мишель планирует прилететь в Узбекистан, где проведет переговоры с руководством страны, а также посетит Самарканд.Напомним, 14 октября в Астане прошло заседание глав государств Содружества Независимых Государств, а также саммит "Центральная Азия – Россия". Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия, а также региональной и международной повестке. По итогам заседания президенты приняли решение сделать заседания в таком формате регулярными.Читайте также: Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии

узбекистан

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

астана саммит европейский союз шарль мишель шавкат мирзиёев