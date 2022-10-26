https://uz.sputniknews.ru/20221026/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-v-astane-29476977.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Астане
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Астане
В столице Казахстана пройдет саммит "Центральная Азия – Европейский Союз".
2022-10-26T16:03+0500
2022-10-26T16:03+0500
2022-10-26T16:03+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
ес
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября вылетит в Астану, где примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", сообщает пресс-служба главы государства.Ожидается, что в саммите примут участие главы центральноазиатских государств и президент Евросоюза Шарль Мишель.После саммита Шарль Мишель планирует прилететь в Узбекистан, где проведет переговоры с руководством страны, а также посетит Самарканд.Напомним, 14 октября в Астане прошло заседание глав государств Содружества Независимых Государств, а также саммит "Центральная Азия – Россия". Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия, а также региональной и международной повестке. По итогам заседания президенты приняли решение сделать заседания в таком формате регулярными.Читайте также: Мирзиёев и Мантуров обсудили работу узбекско-российской Межправительственной комиссии
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астана саммит европейский союз шарль мишель шавкат мирзиёев
астана саммит европейский союз шарль мишель шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите в Астане
В столице Казахстана пройдет саммит "Центральная Азия – Европейский Союз".
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября вылетит в Астану, где примет участие в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", сообщает
пресс-служба главы государства.
Ожидается, что в саммите примут участие главы центральноазиатских государств и президент Евросоюза Шарль Мишель.
После саммита Шарль Мишель планирует прилететь в Узбекистан, где проведет переговоры с руководством страны, а также посетит Самарканд.
Напомним, 14 октября в Астане прошло заседание глав государств Содружества Независимых Государств, а также саммит "Центральная Азия – Россия". Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия, а также региональной и международной повестке. По итогам заседания президенты приняли решение сделать заседания в таком формате регулярными.