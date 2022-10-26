https://uz.sputniknews.ru/20221026/sherzod-shermatov-izbran-predsedatelem-soveta-po-svyazi-na-regionalnom-urovne-29468305.html
Шерзод Шерматов избран председателем Совета по связи на региональном уровне
Шерзод Шерматов избран председателем Совета по связи на региональном уровне
Выборы председателя прошли в рамках 58 совместного заседания Совета глав администраций связи и 28 заседания Координационного совета по информации стран-участников СНГ в Самарканде.
2022-10-26T11:14+0500
2022-10-26T11:14+0500
2022-10-26T11:24+0500
политика
шерзод шерматов
снг
председательство
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов избран председателем Совета глав администраций связи на уровне СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Совет глав администраций связи объединяет руководителей министерств и ведомств, отвечающих за информационные технологии и коммуникации в странах-участницах Регионального содружества связи (РСС). Ранее председателем в Совете был глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Выборы председателя прошли в рамках 58 совместного заседания Совета глав администраций связи и 28 заседания Координационного совета по информации стран-участников СНГ.В Региональное содружество связи входят министерства по связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Афганистана, Болгарии, Латвии, Литвы, Словении, а также международные спутниковые организации из России, Франции и Великобритании.Совет глав администраций связи является управляющим органом РСС совместно с Координационным советом стран-участниц СНГ по информатизации при РСС.Читайте также: "Прогресс как стиль жизни" — Шадаев подчеркнул важность развития телекоммуникаций
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шерзод шерматов, снг, председательство
шерзод шерматов, снг, председательство
Шерзод Шерматов избран председателем Совета по связи на региональном уровне
11:14 26.10.2022 (обновлено: 11:24 26.10.2022)
Выборы председателя прошли в рамках 58 совместного заседания Совета глав администраций связи и 28 заседания Координационного совета по информации стран-участников СНГ в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов избран председателем Совета глав администраций связи на уровне СНГ, сообщает корреспондент Sputnik
.
Совет глав администраций связи объединяет руководителей министерств и ведомств, отвечающих за информационные технологии и коммуникации в странах-участницах Регионального содружества связи (РСС). Ранее председателем в Совете был глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Выборы председателя прошли в рамках 58 совместного заседания Совета глав администраций связи и 28 заседания Координационного совета по информации стран-участников СНГ.
В Региональное содружество связи входят министерства по связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Афганистана, Болгарии, Латвии, Литвы, Словении, а также международные спутниковые организации из России, Франции и Великобритании.
Совет глав администраций связи является управляющим органом РСС совместно с Координационным советом стран-участниц СНГ по информатизации при РСС.