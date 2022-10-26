https://uz.sputniknews.ru/20221026/transportnaya-sistema-uzbekistana-stanet-chastyu-novoy-logistiki-evrazii-29473032.html
Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии
Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии
По оценкам Евроазиатского банка развития, международный транспортный коридор "Север-Юг" должен стать ключевым элементом транспортной системы Евразии.
2022-10-26T13:24+0500
2022-10-26T13:24+0500
2022-10-26T13:34+0500
экономика
еабр
транспортный коридор
грузоперевозки
международные перевозки
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Транспортный коридор "Север-Юг", проходящий в том числе через территорию Узбекистана, должен стать ключевым элементом транспортной системы Евразии в условиях формирования "новой логистики", считают специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР).Специалисты ЕАБР опубликовали доклад по развитию Международного транспортного коридора (МТК), в котором привели рекомендации по созданию благоприятных условий для международных грузовых перевозок, гармонизации таможенных процедур и координации деятельности МТК.МТК "Север-Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.Он также дает возможность логистического выбора одного из трех маршрутов для доставки контейнеров, зерна, металлов, продукции деревообработки, продовольственных и иных товаров. Все три маршрута — Западный (через Азербайджанскую Республику), Восточный (через Республику Казахстан и Туркменистан) и Транскаспийский (через морские порты на Каспии) — имеют резервы пропускной способности.Восточный маршрут затрагивает территорию Узбекистана. В частности, до границы республики будет доходить автодорога Шалкар-Бозой-Узбекистан. Этот проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.Строящаяся железнодорожная линия Дарбаза-Матаарал свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.Ответвление МТК "Север-Юг" - линия Туркменабат-Мары – связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан. Как отметили специалисты банка, линия нуждается в электрификации и модернизации. Это повысит скорость и пропускную способность линии и улучшит ее экологические показатели.Читайте также: "Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России
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международный транспортный коридор север-юг мтк евразийский банк развития отчет рекомендации
международный транспортный коридор север-юг мтк евразийский банк развития отчет рекомендации
Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии
13:24 26.10.2022 (обновлено: 13:34 26.10.2022)
По оценкам Евроазиатского банка развития, международный транспортный коридор "Север-Юг" должен стать ключевым элементом транспортной системы Евразии.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Транспортный коридор "Север-Юг", проходящий в том числе через территорию Узбекистана, должен стать ключевым элементом транспортной системы Евразии в условиях формирования "новой логистики", считают специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР).
Специалисты ЕАБР опубликовали доклад по развитию Международного транспортного коридора (МТК), в котором привели рекомендации по созданию благоприятных условий для международных грузовых перевозок, гармонизации таможенных процедур и координации деятельности МТК.
МТК "Север-Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.
Он также дает возможность логистического выбора одного из трех маршрутов для доставки контейнеров, зерна, металлов, продукции деревообработки, продовольственных и иных товаров. Все три маршрута — Западный (через Азербайджанскую Республику), Восточный (через Республику Казахстан и Туркменистан) и Транскаспийский (через морские порты на Каспии) — имеют резервы пропускной способности.
Восточный маршрут затрагивает территорию Узбекистана. В частности, до границы республики будет доходить автодорога Шалкар-Бозой-Узбекистан. Этот проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.
Строящаяся железнодорожная линия Дарбаза-Матаарал свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.
Ответвление МТК "Север-Юг" - линия Туркменабат-Мары – связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан. Как отметили специалисты банка, линия нуждается в электрификации и модернизации. Это повысит скорость и пропускную способность линии и улучшит ее экологические показатели.