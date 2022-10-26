https://uz.sputniknews.ru/20221026/v-rayone-arala-mogut-otkryt-krupnye-gazovye-mestorojdeniya-29462092.html
В районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения
В районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения
"Росгеология" провела геологоразведочные работы в акватории Аральского моря.
2022-10-26T07:38+0500
2022-10-26T07:38+0500
2022-10-26T07:54+0500
экономика
газ
месторождение
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/732/49/7324922_0:206:3000:1894_1920x0_80_0_0_239f4a394f4230ec2a025eb3eb54820d.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Специалисты геологоразведочного холдинга "Росгеология" обследовали акваторию Аральского моря и прилегающие районы. По данным экспертов, в регионе есть возможность открыть крупные газовые месторождения.Об этом заявил на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном сопредседатель комиссии, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Кроме того, Денис Мантуров сообщил, что российская компания "Газпром" ведет разработку месторождений "Шахпахты" и "Джел".Читайте также: "Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/732/49/7324922_372:0:3000:1971_1920x0_80_0_0_63cfadabaff3fa1003e754244a45d3bd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аральское море росгеология геологоразведочные работы денис мантуров межправительственная комиссия
аральское море росгеология геологоразведочные работы денис мантуров межправительственная комиссия
В районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения
07:38 26.10.2022 (обновлено: 07:54 26.10.2022)
"Росгеология" провела геологоразведочные работы в акватории Аральского моря.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Специалисты геологоразведочного холдинга "Росгеология" обследовали акваторию Аральского моря и прилегающие районы. По данным экспертов, в регионе есть возможность открыть крупные газовые месторождения.
Об этом заявил на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном сопредседатель комиссии, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Отдельно стоит обратить пристальное внимание на совместные проекты в геологии и недропользовании. Наша компания "Росгео" провела масштабные геологоразведочные работы в акватории Аральского моря и прилегающих территориях. Полученные результаты говорят о возможности открытия в регионе крупных, преимущественно газовых, месторождений", — сказал он.
Кроме того, Денис Мантуров сообщил, что российская компания "Газпром" ведет разработку месторождений "Шахпахты" и "Джел".