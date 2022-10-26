https://uz.sputniknews.ru/20221026/v-rayone-arala-mogut-otkryt-krupnye-gazovye-mestorojdeniya-29462092.html

В районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения

В районе Арала могут открыть крупные газовые месторождения

"Росгеология" провела геологоразведочные работы в акватории Аральского моря.

2022-10-26T07:38+0500

2022-10-26T07:38+0500

2022-10-26T07:54+0500

экономика

газ

месторождение

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Специалисты геологоразведочного холдинга "Росгеология" обследовали акваторию Аральского моря и прилегающие районы. По данным экспертов, в регионе есть возможность открыть крупные газовые месторождения.Об этом заявил на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном сопредседатель комиссии, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Кроме того, Денис Мантуров сообщил, что российская компания "Газпром" ведет разработку месторождений "Шахпахты" и "Джел".Читайте также: "Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России

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