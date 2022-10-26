https://uz.sputniknews.ru/20221026/v-ryade-rayonov-uzbekistana-vvedut-osobyy-poryadok-mestnogo-upravleniya-29462223.html

В ряде районов Узбекистана введут особый порядок местного управления

В ряде районов Узбекистана введут особый порядок местного управления

Благодаря ему расширятся полномочия хокимов 28 районов по всей республике

2022-10-26T08:22+0500

2022-10-26T08:22+0500

2022-10-26T08:22+0500

общество

хоким

постановление

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В 28 районах Узбекистана введут особый порядок местного управления. Новый порядок расширит полномочия хокимов. Это предусматривает проект постановления президента, который в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве республики.В частности, хокимы получат право самостоятельно определять структуры местных хокимиятов и региональных органов исполнительной власти в рамках утвержденного бюджета и по согласованию с кенгашем народных депутатов.Хокимы смогут, также по согласованию с кенгашами, назначать и освобождать от должности руководителей районных и городских органов исполнительной власти за исключением ряда ведомств, в том числе подразделений МВД, Минобороны, Минюста, МЧС, Казначейства, налогового комитета и антикоррупционного ведомства.Хокимов нельзя будет привлекать к выполнению задач, не входящих в их обязанности, а также к участию в собраниях, кроме заседаний с участием президента и премьер-министра, а также собраний, проводимых перечисленными выше ведомствами.Кроме того, в кенгашах районов и городов по 2-3 депутата будут работать на постоянной основе с выплатой заработной платы, а не на общественных началах, как в настоящее время. Такие депутаты не смогут работать на другой оплачиваемой работе, лишь заниматься наукой и преподавательской деятельностью.Читайте также: В школах будут преподавать узбекский язык жестов и азбуку Брайля

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хоким полномочия проект постановления президента