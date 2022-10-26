https://uz.sputniknews.ru/20221026/v-uzbekistane-sozdayut-natsionalnuyu-sistemu-koordinat--29476807.html

В Узбекистане создают Национальную систему координат

В Узбекистане создают Национальную систему координат

Созданные карты станут основой новых приложений для мобильных телефонов.

2022-10-26T20:08+0500

2022-10-26T20:08+0500

2022-10-26T20:08+0500

общество

кадастр

карта

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В 2023-2025 годах на территории Узбекистана внедрят Национальную систему координат. Об этом рассказал начальник информационной службы Агентства по кадастру Неъмат Атамуратов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).Президент поставил перед агентством задачу создать национальную систему координат, а также разработать параметры перехода из национальной системы координат (СК-42) в глобальную систему координат (WGS-84).Для этого специалистам необходимо измерить более 25 млн га земельных участков и создать их электронные карты, оценить размеры 8 млн 200 тысяч зданий и сооружений, определить границы 1665 административно-территориальных единиц и 9 370 махаллей.Создание Национальной географической системы, кадастровых карт, доступных для потребителей способствует улучшению качества электронных услуг в сфере кадастра и регистрации недвижимости, отметили в агентстве.Созданные карты станут основой для создания новых приложений для мобильных телефонов.Читайте также: Информация о земельных участках станет открытой

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