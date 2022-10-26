https://uz.sputniknews.ru/20221026/vinogradnyy-ray-kak-vyraschivayut-vinograd-v-ferganskoy-doline--video-29462518.html
Виноградный рай: как выращивают виноград в Ферганской долине – видео
Виноградный рай: как выращивают виноград в Ферганской долине – видео
Как выращивают виноград и куда экспортируют тысячи тонн сладкой ягоды – в репортаже Sputnik.
2022-10-26T09:45+0500
2022-10-26T09:45+0500
2022-10-26T09:45+0500
видео
ферганская область
виноград
экспорт
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Алтыарыкский район в Ферганской области давно славится своими уникальными виноградниками. Издревле здесь выращивают десятки сортов винограда.Благодаря такому высокому спросу в Алтыарыке виноград выращивают почти в каждом доме. Как выглядит район, где все улицы увиты виноградной лозой, смотрите в нашем ролике.
ферганская область
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видео виноград алтыарыкский район ферганская долина экспорт россия
видео виноград алтыарыкский район ферганская долина экспорт россия
Виноградный рай: как выращивают виноград в Ферганской долине – видео
Как выращивают виноград и куда экспортируют тысячи тонн сладкой ягоды – в репортаже Sputnik.
Алтыарыкский район в Ферганской области давно славится своими уникальными виноградниками. Издревле здесь выращивают десятки сортов винограда.
"Основной экспорт этого винограда идет в Россию. За один сезон только из наших холодильников мы отправляем в Россию 4-5 тыс. тонн винограда. В целом по Алтыарыку экспорт может достигать миллиона", — говорит местный предприниматель Шерзод Хомидов.
Благодаря такому высокому спросу в Алтыарыке виноград выращивают почти в каждом доме. Как выглядит район, где все улицы увиты виноградной лозой, смотрите в нашем ролике
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