https://uz.sputniknews.ru/20221026/vinogradnyy-ray-kak-vyraschivayut-vinograd-v-ferganskoy-doline--video-29462518.html

Виноградный рай: как выращивают виноград в Ферганской долине – видео

Виноградный рай: как выращивают виноград в Ферганской долине – видео

Как выращивают виноград и куда экспортируют тысячи тонн сладкой ягоды – в репортаже Sputnik.

2022-10-26T09:45+0500

2022-10-26T09:45+0500

2022-10-26T09:45+0500

видео

ферганская область

виноград

экспорт

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Алтыарыкский район в Ферганской области давно славится своими уникальными виноградниками. Издревле здесь выращивают десятки сортов винограда.Благодаря такому высокому спросу в Алтыарыке виноград выращивают почти в каждом доме. Как выглядит район, где все улицы увиты виноградной лозой, смотрите в нашем ролике.

ферганская область

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